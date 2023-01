Nicht nur für Ökofreaks

Wie Hemden und Hosen, wie Blusen, Jacken und andere Kleidungsstücke gefertigt werden, ist in aller Regel wenig nachhaltig. Menschen werden bei der Produktion ausgebeutet. Natur und Umwelt oft vergiftet. In Würzburg gibt es mit dem sogenannten Zukunftshaus seit dem 4. Oktober ein deutschlandweit einmaliges Geschäft, in dem ausschließlich nachweislich nachhaltig produzierte Bekleidung angeboten wird. Auch nachhaltige Haushaltswaren sowie Lebensmittel finden sich im Sortiment. Etwas Vergleichbares findet sich weder im stationären Handel noch im Internet, obwohl es natürlich grundsätzlich auch woanders nachhaltige Produkte zu kaufen gibt.



Zeitmangel als das Hauptproblem der meisten werktätigen Menschen verhindert normalerweise, dass nur das in den Einkaufskorb wandert, was wirklich durch und durch human und ökologisch erzeugt ist. Nachhaltigkeit umfasst einfach viel zu viele Aspekte. Sie alle abzuklopfen, überfordert normale Konsument*innen.



Das Team des Zukunftshauses befasste sich volle zwei Jahre mit der Frage, ob bei der Produktion bestimmter Waren, die angeboten werden sollten, konsequent biologische Rohstoffe verwendet wurden. Und wie genau wurden die Produkte verarbeitet? Kam zum Beispiel grüne Energie zum Einsatz? Welche sozialen Kriterien wurden beachtet?



Um diese aufwendige und anstrengende Fieselarbeit zu leisten, muss man voller Idealismus stecken. Das Team besteht auch tatsächlich aus Idealist*innen. Bei der Kundschaft hingegen handelt es sich keineswegs nur um eingefleischte Ökofreaks, sondern meist um ganz normale Menschen, die es aus purer Neugier in den Laden in der Würzburger Augustinerstraße zieht. „Einige sind schon zum zweiten, dritten oder gar zum vierten Mal bei uns, aber die meisten betreten unser Geschäft nach wie vor zum ersten Mal“, sagt Matthias Pieper, dem es maßgeblich zu verdanken ist, dass es in Würzburg nun diesen Laden gibt.



Dort werden nicht nur Produkte angeboten, die allen ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien der Nachhaltigkeit genügen. Der Verkauf von Waren, die den Recherchen des Teams zufolge die jeweils nachhaltigste Alternative am Markt darstellen, wird ergänzt durch eine kleine Reparaturannahme, durch ein Verleihgeschäft sowie durch eine Tauschabteilung.



„Dass man sich bei uns Sachen wie Küchenmaschinen oder Werkzeuge ausleihen kann, finden alle super, egal, welchen Hintergrund sie haben“, sagt Pieper. Also egal, ob sie durch und durch „öko“ sind. Oder nicht.

Die Menschen sollen über Konsum nachdenken

Dass Menschen sich Dinge kaufen, die sie nur ein einziges Mal im Jahr nutzen und den Rest der Zeit tief hinten im Schrank vergraben oder in den Keller stellen, ist ein alltägliches Phänomen. Das Zukunftshaus bringt viele Menschen überhaupt erst einmal auf die Idee, dass man sich die entsprechende Sache, die man akut, aber womöglich nur dieses eine Mal braucht, ja auch einfach für ein paar Euro ausleihen könnte.



Matthias Pieper freut es sehr, dass das Leihangebot dermaßen gut angenommen wird. Geht es dem Team des Zukunftshauses doch darum, die Menschen zum Nachdenken über ihren Konsum zu bringen. Alles in allem lief das letzte Quartal des Jahres 2022 für den neuen Laden sehr gut. Im Dezember waren laut Matthias Pieper fast immer mindestens zehn, oft sogar 20 Kund*innen gleichzeitig im Geschäft.



Als bisheriger Renner stellten sich nachhaltig fabrizierte Rucksäcke heraus. Aber auch das Bekleidungsangebot wird dem studierten Sonderpädagogen zufolge gern angenommen. Mit Holger Schadt kooperiert ein Modemacher aus dem unterfränkischen Großostheim mit dem Team. „Go Green Fashion“ heißt sein Textilunternehmen, das unter anderem Jeans, Jacken und Shirts anbietet.



Dass es in einem Geschäft etwas gratis gibt, nämlich in der Tauschabteilung, ist für viele Kunden absolut ungewöhnlich. Für das Betreiberteam haben sowohl die Tauschabteilung als auch das Verleihgeschäft sowie das Angebot von Reparaturen eine besondere Funktion. „Dadurch kommen die Menschen ins Gespräch über uns, sie erzählen einander, was es hier Besonderes gibt“, sagt Matthias Pieper. Rein wirtschaftlich gesehen sind die drei Standbeine neben dem Verkauf durchaus problematisch: „Klar ist, dass wir darüber den Laden nicht finanzieren können.“ Insgesamt müssen Monat für Monat rund 17 000 Euro an Miet-, Neben- und Personalkosten aufgebracht werden.



Dass die Frage nach der langfristigen Finanzierbarkeit bei der Gründung des Zukunftshauses durchaus eine Hauptsorge war, daraus macht Matthias Pieper keinen Hehl. Schließlich befindet sich das Geschäft in allerbester Lage nur wenige Gehminuten vom Würzburger Rathaus entfernt. Groß ist die Hoffnung, dass das Projekt nach insgesamt dreijähriger Vorbereitungszeit trotz der aktuellen Krisen ein Erfolg wird. „Wir haben unser Konzept zweimal extern prüfen lassen“, so Matthias Pieper. In der ersten Zeit kalkuliert die Betreibergenossenschaft Zukunftshaus eG zwar noch mit einem Minus. Spätestens ab dem dritten Jahr soll jedoch Gewinn erwirtschaftet werden.

Mit einem Vortrag zum Postwachstum fing alles an

Was brachte Matthias Pieper dazu, für eine Idee zu kämpfen, die es in dieser Form sonst nirgends gab? Nach einem Vortrag des Ökonomen Niko Paech, der ihm unter die Haut gegangen war, erzählt der dreifache Vater, habe er 2017 begonnen, sich mit Postwachstum zu beschäftigen: „Vorher hatte ich damit nicht viel am Hut.“ Der faire Handel stand bei ihm im Fokus: „Ich hatte geglaubt, dass wir damit die Welt retten könnten.“



Niko Paech habe ihm die Augen dafür geöffnet, dass fairer Handel alleine nicht reicht, um das Ruder herumzureißen. Im Mittelpunkt allen Engagements muss seiner heutigen Überzeugung nach der Kampf gegen den ausgearteten Konsum stehen. Die Welt macht kaputt, dass die Menschen wie besessen nach Geld jagen. Dass sie um des Geldes willen andere Menschen ausbeuten.



Man denke an die vielen Frauen, die in Bangladesch unter unwürdigsten Bedingungen Bekleidung herstellen müssen. Um des Geldes willen werden Ressourcen im gigantischen Maßstab verschwendet. Wird die Umwelt vergiftet. Es geht längst nicht mehr um die Frage, was wir eigentlich für ein gutes Leben brauchen. Sondern darum, wie das, was des Geldes wegen erzeugt wurde, mit den Psychotricks der Werbebranche bestmöglich verkauft werden kann. Diese Mechanismen möchte das Team des Zukunftshauses durchbrechen.

Auch im Zukunftshaus muss verkauft werden

Es ist nicht gut, sich an den Konsum zu ketten. Daraus Selbstbestätigung und Selbstbefriedigung zu ziehen. Es ist viel besser und viel beglückender, Dinge zu teilen und etwas gemeinsam zu tun. Eben dies, sagt Matthias Pieper, wird in dem neuen Laden sichtbar. So freuen sich die Menschen, dass das Thema Reparatur so offensiv angesprochen wird.



Vieles wird hier zwar nicht selbst repariert: „Wir nehmen nur elektrische Kleinapparate an, und zwar höchstens bis zu vier am Tag.“ Mehr würde das Reparatur-Team, das aus drei Ehrenamtlichen besteht, nicht schaffen. Doch alle, die den Laden mit einem entsprechenden Wunsch betreten, bekommen einen Tipp, wo man in Würzburg was reparieren lassen kann. Zu erleben ist im Geschäft, dass die Menschen in Bezug auf Nachhaltigkeit durchaus lernwillig sind, wenn ihnen ganz konkret vor Augen geführt wird, wie ein nachhaltiges Leben aussehen könnte.



Einige, die sich bereits seit Langem mit dem Thema beschäftigen und inzwischen tief eingetaucht sind, sehen manches am Konzept des Ladens kritisch. „Es gab schon Zettel in unsere Feedback-Box, auf denen stand, dass man enttäuscht sei, dass das Verkaufen so stark im Vordergrund steht“, berichtet Pieper. Hier sei leider nicht verstanden worden, dass man das Zukunftshaus nun mal finanzieren müsse. (Pat Christ)