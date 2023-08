Ratschkassen und Ratschbänke

Eine Supermarktkasse, an der man sich beim Bezahlen explizit Zeit lassen darf für ein Schwätzchen: Das klingt erst mal putzig. So also will man eines der größten sozialen Probleme der Gegenwart bekämpfen? Tatsächlich führt der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) die sogenannte Ratschkasse im schwäbischen Buxheim als eine von vielen Maßnahmen ins Feld, um den Erfolg seines diesjährigen Präventionsschwerpunkts zu feiern. Das Motto: „Licht an. Damit Einsamkeit nicht krank macht.“



Dass Einsamkeit nicht nur quält, sondern auch zahlreiche Gesundheitsgefahren birgt, ist bekannt. Einsame Menschen haben ein erhöhtes Risiko, unter Angst, Depression und Sucht, Bluthochdruck, Schlaganfall, Diabetes oder Demenz zu leiden. Sie ernähren sich schlechter, bewegen sich weniger, denken häufiger an Suizid und sterben früher. Klar ist darum auch: Chronisch Einsame belasten das Gesundheitssystem.



Ein aktueller Gesundheitsbericht der bayerischen Staatsregierung zeigt, wie stark viele Menschen in der Pandemie von Einsamkeit betroffen waren. Die Zahl bayerischer Erwachsener, die angaben, häufig oder sehr häufig einsam zu sein, stieg von 2,3 Prozent im Jahr 2017 auf 16,2 Prozent im Jahr 2021. Der traurige Anstieg der Zahlen verdankt sich zwar zum Teil einer Enttabuisierung: Denn in der Pandemie war es endlich möglich, über die eigene Einsamkeit offen zu sprechen. Aber das ändert nichts daran, dass Einsamkeit ein großes Problem war und ist.



Betroffen sind Menschen jeden Alters. „Einsamkeit kann über die ganze Lebensspanne auftreten“, so der Bericht. Besonders verletzlich sind allerdings junge Erwachsene und alte Menschen. Berechnungen zufolge fühlten sich in der Pandemie 1,8 Millionen Erwachsene im Freistaat häufig oder sehr häufig einsam. Hinzu kommen rund 30 000 einsame Kinder und Jugendliche zwischen elf und 17 Jahren. Dabei gibt es durchaus regionale Differenzen: Im Südosten Bayerns tritt Einsamkeit tendenziell häufiger auf, im Westen und Nordosten seltener.



Stadt-Land-Unterschiede erklären diese Verteilung nicht. „Die Anonymität der Großstadt kann ebenso Einsamkeit befördern wie die ländliche Abgeschiedenheit“, so der Bericht. Einfluss hat demnach vor allem die Fluktuation, die in einer Region herrscht: Gegenden, in denen die Bevölkerung stark ab- oder zunimmt, weisen höhere Einsamkeitsraten auf. Auch das „Kompetenznetzwerk Einsamkeit“ erklärt, dass der sozioökonomische Strukturwandel, demografische Transformationen sowie die Abgelegenheit einer Region zu den regionalen Unterschieden in der Einsamkeit beitrage. Und: Zwar beeinflusst die Infrastruktur mit ihren Arbeits-, Freizeit- und Mobilitätsangeboten das Einsamkeitsrisiko. Entscheidender als die Umgebung ist aber die individuelle Situation. Alter, Migrationsstatus, Gesundheit, finanzielle Möglichkeiten sowie Kontakte zu Freunden und Familie können Einsamkeit anschieben – oder vor ihr schützen.

Freundschaften sind schön, doch auch kleine Begegnungen helfen

Prävention muss also an den gesellschaftlichen Ursachen ansetzen. Darum ist es richtig, generationenübergreifendes Wohnen und bürgerschaftliches Engagement zu fördern, Vereine und Ehrenamt zu stärken, Heimatprojekte zu unterstützen, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum zu ermöglichen und eine Vielfalt an Begegnungsmöglichkeiten in Dorf und Stadt zu schaffen.

Zugleich gilt: Jeder Gasthof, der schließt oder kein günstiges Mittagessen mehr anbietet, jeder Lebensmittelladen, der zumacht, jedes Theater, das aufgibt, sollte als Alarmsignal verstanden werden. Denn wenn Orte beiläufiger Begegnung schwinden, wächst auch das Risiko der Vereinsamung.



Bei allem Pessimismus besteht allerdings auch Grund zur Zuversicht. Psychologische Studien weisen nach: Tiefe Freundschaften, romantische Liebesbeziehungen und fürsorgliche Verwandte sind zwar super. Aber bereits kurze Kontakte mit Fremden heben die Stimmung und lassen ein Gefühl der Verbundenheit entstehen. Um Mensch unter Menschen zu sein, genügt es mitunter, mit einem anderen Geplagten darüber zu sinnieren, wie unerträglich heiß – oder kalt – es wieder war. Für einen Moment reißt die Mauer ein, die den einen vom anderen trennt. Das macht das Gespräch im Warteraum des Hausarztes oder an der Bushaltestelle so kostbar.



Die Studien zeigen allerdings auch: Der Effekt solcher Begegnungen wird regelmäßig unterschätzt. Darum spielt man in der Warteschlange vor der Post lieber mit dem Handy herum, als sich mit den anderen über das Wetter auszutauschen. Dabei wäre das Leben der meisten Menschen um ein ganzes Stück glücklicher, würden sie ab und zu die Kopfhörer rausnehmen und ein bisschen plaudern.



Ratschbänke aufzustellen wie in Waldkirchen, Forchheim und Altdorf, Ratschkassen einzurichten wie in Schweinfurt und Buxheim ist insofern kein krampfig-demonstrativer Kleinkram. Sondern ein echtes Angebot. Allerdings gilt auch: Städte und Kommunen allein können das Problem nicht lösen. Es muss sich auch jemand auf die Bank draufsetzen. Oder bereit sein, ein paar Minuten länger zu brauchen beim Einkaufen, trotz Hektik und Zeitdruck. Für das eigene Wohlbefinden – und für das der anderen. (Monika Goetsch)