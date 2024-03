Rund um den Chiemsee – oder direkt in die Alpen

Wenn man an Bayern und Radler denkt, dürfte so mancher zunächst eine kühle Maß aus Limo und Bier vor Augen haben. Schließlich hält sich bis heute der Mythos, dass im Süden Deutschlands das legendäre Mixgetränk erfunden wurde. Ein Biergarten im Münchner Umland hatte sogar lange Zeit explizit damit geworben, dass dort im Jahr 1922 die Radlermaß erstmals ausgeschenkt worden sei. Demnach soll Franz Xaver Kugler das Mischgetränk damals erfunden haben, als der Kugler Alm in Oberhaching südlich der Landeshauptstadt aufgrund des Besucherandrangs das Bier auszugehen drohte. Doch die Redaktion des Bayerischen Wörterbuchs recherchierte bereits vor Jahren, dass diese Legende schlicht falsch ist.



Das Wort Radler war zwar auch in Bayern lange vor der Weimarer Republik für mit Limonade versetzte Biere gebräuchlich. Denn die Schriftstellerin Lena Christ erwähnte in ihren bereits 1912 erschienenen autobiografischen Erinnerungen einer Überflüssigen, dass in einer Gaststätte in Freimann „Radlermaßen“ angeboten worden seien. Christ schildert in dem Buch Erinnerungen aus dem Jahr 1900. Aber klar ist: Britische Soldaten tranken bereits im 19. Jahrhundert unter der Bezeichnung Shandy Bier mit Limettengeschmack.



Zwar ist Bayern also nicht der Erfinder des Radlers – aber beim tatsächlichen Radeln mit dem Drahtesel ist es absolute Spitze. Laut Umfragen bei Fahrradurlauber*innen ist der Freistaat das beliebteste Bundesland. Das Radwegenetz im Freistaat kann sich dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) zufolge mit rund 9000 Kilometern an ausgeschilderten Routen sehen lassen. Die Bayerische Staatszeitung stellt die schönsten Strecken kurz vor dem Frühlingsbeginn vor.

Von der Tagestour bis zur Urlaubsdestination

Der Ammer-Amper-Radweg ist von München aus gut erreichbar. Die Route führt durchs Alpenvorland an zahlreichen Gewässern vorbei. Beginn ist an den Ammerquellen bei Oberammergau. Auch wenn keine Passionsspiele sind, ist das in den Alpen gelegene Städtchen immer einen Besuch wert. Die Strecke führt dann an der Ammer, dem Ammersee und der Amper entlang. Sie verläuft meist in Flussnähe und auf flacher Fahrbahn. Zwischen Oberammergau und dem Ammersee erwarten die Radelnden abseits des Wegs saftige Wiesen und blühende Landschaften. Die vom ADFC mit vier Sternen bewertete Route führt anschließend über Grafrath nach Fürstenfeldbruck, vorbei an dessen beeindruckendem Kloster. Entlang an der Amper geht es nach Dachau, das nicht nur ein Schloss zu bieten hat. Ihr Ende findet die Strecke im geschichtsträchtigen Moosburg.

*

Der 102 Kilometer lange Radfernweg Liebliches Taubertal gilt als der Klassiker unter den bayerischen Radtouren. Ihn zeichnete der ADFC als einzigen Radweg mit fünf Sternen aus. Die Anfahrt ist problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. Die Route verläuft von Rothenburg ob der Tauber bis Wertheim am Main. Zunächst lohnt ein Besuch Rothenburgs, das als gut erhaltene Reichsstadt mit mittelalterlichen Bauwerken bis heute Tourist*innen aus aller Welt anzieht. Die Aussicht auf die wunderschöne Tauber ist einmalig. Vorbei geht es an diversen Weinorten wie Tauberzell oder Röttingen, die zu einer Pause mit einem kleinen Schoppen einladen. Historisch viel zu bieten hat Bad Mergentheim. „Vom Residenzschloss Mergentheim und Deutschordensmuseum gelangt man direkt in den idyllischen Kurpark“, so der ADFC. „Am Ziel angekommen, sollte unbedingt noch Zeit sein, die Altstadt von Wertheim zu erkunden“, rät der Fahrradclub.

*

Herzstück der Chiemsee-Chiemgau-Route ist natürlich der auch gerne als bayerisches Meer bezeichnete Chiemsee. Dieser kann mit dem Rad mit einigen lohnenswerten Abstechern ins Hinterland umrundet werden. „Wem der Blick auf das Märchenschloss Herrenchiemsee auf der Insel nicht genügt, nutzt eines der zahlreichen Schiffe und schaut sich den prächtigen Bau aus der Nähe an“, so der ADFC. Die 372-Kilometer-Route erlaubt es den Radelnden, unter anderem die charakteristische Seenlandschaft der östlichen Alpen im Drei-Seen-Gebiet zwischen Ruhpolding und Reit im Winkl zu erkunden. Dank vieler Stromtankstellen bietet die Region nach ADFC-Angaben auch gute Voraussetzungen für E-Biker.

*

Der Donauradweg zählt laut ADFC zu den zehn beliebtesten Radfernwegen Deutschlands. Wer ihn fahren will, sollte aber viele Tage einplanen. Start ist in Donaueschingen in Baden-Württemberg. Dann geht es auf 600 Kilometern von der Quelle bis zum Dreiflüsseeck in Passau. Dabei erwarten die Radfahrenden zahlreiche Naturwunder. Bei Kelheim liegt Kloster Weltenburg eindrucksvoll eingerahmt von Donauschlinge und Donaudurchbruch. Auch die Regensburger Altstadt ist einen Besuch wert. Zudem gibt es viele schöne Tagestouren unweit Münchens: Auch nicht allzu erfahrene Radfahrer*inne können in vertretbarem Aufwand die 50 Kilometer um den Starnberger See radeln – zwischendurch sind mehrere Badepausen eingeplant.

*

Wer von München aus einen besonders entspannten Tagesausflug plant, dem empfiehlt der ADFC eine Radlfahrt zum Kloster Schäftlarn: „Die Tour enthält leichte Steigungen und ist nicht länger als 40 Kilometer und führt auf verkehrsarmen Wegen durch eine idyllische Gegend.“ Innerhalb Münchens lohnt sich laut ADFC die 42 Kilometer lange Tagestour entlang der Münchner Kanäle, etwa beim Schloss Nymphenburg oder im Englischen Garten. (Tobias Lill)