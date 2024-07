Schüsse aus Asylunterkunft? Verdächtiger soll in U-Haft

Nach einem großen Polizei-Einsatz wegen Schussgeräuschen an einer Asylunterkunft in Mittelfranken soll ein Verdächtiger heute vor einen Ermittlungsrichter kommen. Der 23-Jährige sei bereits bei der Polizei bekannt, sagte Polizeisprecher Michael Konrad. Die beiden anderen jungen Männer seien wieder auf freiem Fuß. Alle drei seien Asylbewerber.



Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hatte die Unterkunft in Uffenheim nahe der Landesgrenze zu Baden-Württemberg am Dienstag umstellt und durchsucht, nachdem Zeugen berichtet hatten, dass aus einem Dachfenster heraus in die Luft geschossen worden sein soll. Auch Einsatzkräfte hatten nach Angaben der Polizei Knallgeräusche aus dem Gebäude gehört.

Keine Einschusslöcher, keine Waffe, keine Projektile

Eine Waffe fanden die Beamten bei der Durchsuchung aber nicht. Es seien auch keine Einschusslöcher oder Projektile entdeckt worden, sagte Konrad. Die drei Verdächtigen schwiegen bisher zu dem Vorfall. "Es bleibt ein bisschen rätselhaft." Hinweise auf einen Streit oder eine Gewalttat gebe es aber nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen eines waffenrechtlichen Verstoßes. (Irena Güttel, dpa)