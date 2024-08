Wald brennt auf Zehntausenden Quadratmetern

In einem Wald südlich von Schwarzenbach an der Saale (Landkreis Hof) hat sich ein Feuer auf einer Fläche von rund 60.000 Quadratmetern ausgebreitet. Es sei davon auszugehen, dass der Brand am Montagabend durch einen Stromüberschlag auf den Bewuchs verursacht worden sei, teilte ein Polizeisprecher mit. Daraufhin habe der Waldboden an verschiedenen Stellen Feuer gefangen.



Mehr als 150 Einsatzkräfte waren laut Polizei im Einsatz. Demnach setzten rund 60 Einsatzkräfte am Dienstagmorgen die Löscharbeiten an letzten Glutnestern fort, unter anderem mithilfe eines Hubschraubers. Die Polizei ermittelt zur genauen Brandursache. (Viola Tuchlinski, dpa)