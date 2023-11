Zwischen Rosenheim und Freilassing geht nichts mehr

Die DB Netz AG führt Bauarbeiten durch, die ab der Nacht von Donnerstag, 23. auf Freitag, 24. und bis Sonntag, 26. November 2023, Auswirkungen auf die Zugverbindungen der BRB im Netz Chiemgau-Inntal haben. Die Strecke Rosenheim – Freilassing ist in diesem Zeitraum in beide Richtungen komplett gesperrt, das heißt nicht nur die Züge der BRB entfallen, sondern auch der Fernverkehr und alle anderen Bahnverkehre. Die Sperrung beginnt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und betrifft somit am Freitag auch den Schülerverkehr. Das Ersatzkonzept der BRB sieht einen SEV mit Bussen zwischen Rosenheim und Freilassing vor. Ein Teil der Busse wird als so genannte Expressbusse nur mit Halt in Rosenheim, Traunstein, Teisendorf und Freilassing verkehren. Die Buskapazitäten wurden von der BRB auf Basis des durchschnittlichen Fahrgastaufkommens auf dieser Strecke bestellt. Demnach sind insgesamt 48 Busse pro Tag nötig. Aufgrund des vorherrschenden Personalmangels auch bei Busanbietern ist allerdings jetzt schon absehbar, dass diese Menge nicht zu bekommen sein wird. Es wird versucht, zumindest die Busse im Schülerverkehr verstärkt einzusetzen.

Die Situation wird noch dadurch verschärft, dass zum einen der Fernverkehr keinen Ersatzverkehr plant und zum anderen am Wochenende auch die Ausweichstrecke über Mühldorf gesperrt wird. BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann: „Die mangelhafte und kurzsichtige Baustellenplanung der DB Netz AG schlägt hier wieder mit aller Gewalt zu. Zeitgleich sämtliche Bahnstrecken in Richtung Salzburg zu sperren und das am ersten Wochenende des Christkindlmarkts dort, macht mich fassungslos. So können wir unseren Fahrgästen leider nur den Rat geben, auf keinen Fall Richtung Chiemsee oder Salzburg aufzubrechen.“

Die Sonderfahrpläne zu dieser Baumaßnahme werden in den nächsten Tagen auf der Website der BRB unter www.brb.de zum Download veröffentlicht. Dort finden Fahrgäste auch die Möglichkeit zum Abonnieren eines Newsletters mit individueller Streckenauswahl zur aktuellen und zuverlässigen Information über Großstörungen und Baustellen.

(BSZ)