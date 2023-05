49-Euro-Ticket: Komplizierter geht’s nicht

Dass digital stets leichter geht als analog, gehört zu den Fake News des Informationszeitalters. Kann man gerade wieder bei der Einführung des neuen 49-Euro-Monatstickets erleben.

Am einfachsten wäre der Erwerb am Fahrkartenautomaten. Aber dort darf das Ticket auf Anweisung des Bundesverkehrsministeriums nicht verkauft werden. Am Schalter wiederum geht es nur bei einigen der DB-Servicepoints; welche genau, steht nirgends – das erfährt man nur per Mundpropaganda. Und an diesen Servicepoints bilden sich seit Wochen endlose Schlangen. Das Ticket daheim von der Website der Bahn runterzuladen und auszudrucken ist auch nicht zulässig.



Stattdessen soll man auf dem Smartphone erst eine App installieren und sich dann mit einem Account registrieren. Wer das versucht, liest häufig: „Gerade versuchen viele Kund*innen, das Deutschlandticket zu erwerben. Bitte versuchen Sie es erneut zu einem späteren Zeitpunkt.“ Viele Ältere scheitern schon daran, dass sie gar kein Smartphone besitzen.



Mit derartigen Schikanen lassen sich auch Menschen, die gern auf den ÖPNV umsteigen würden, in Wut und Resignation treiben. Fast 200 Jahre lang funktionierte die Eisenbahn mit dem Verkauf von gedruckten Tickets. Das soll plötzlich nicht mehr möglich sein.

Österreich hat eine bessere Lösung gefunden

In Österreich geht es einfach und problemlos: Das dortige Klimaticket gibt es wie jeden anderen Fahrschein zu kaufen. Es kostet mit 1095 Euro im Jahr zwar etwas mehr – wobei die 49 Euro pro Monat auch in Deutschland nur der Anfangspreis sein sollen –, inkludiert aber sämtliche Züge. Die deutschen ICE und IC dürfen nicht mit der neuen Pauschale genutzt werden – auf Geheiß des Bundesverkehrsministeriums.



Dort war man zwar immer schon dem Pkw und der Straße mehr zugetan als dem Zug und der Schiene; der frühere Hausherr Andreas Scheuer erhielt sogar den Spottnamen Autoschmuser-Andi. Es drängt sich irgendwie der Verdacht auf, dass der aktuelle Ressortchef Volker Wissing einen Erfolg des neuen Tickets mit allerlei Hürden zu hintertreiben versucht, um sich bei den Automobilkonzernen lieb Kind zu machen. Das wiederum wäre dann mit dem Wort Schmuser nur unzureichend beschrieben.