Aiwanger stellt Klimaziel für Bayern wieder infrage

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger stellt das Klimaziel wieder infrage, wonach der Freistaat 2040 klimaneutral sein will. "Bis 2040 sind es noch 15 Jahre, das ist sportlich", sagte der Freie-Wähler-Chef der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag).



"Man soll sich aber bei dem Ziel auch nicht verkrampfen, wenn wir sehen, dass wir an Wettbewerbsfähigkeit einbüßen", betonte er. "Wir müssen verhindern, dass wir am Ende CO2-frei, aber wirtschaftlich tot sind." (Britta Schultejans, dpa)