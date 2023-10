Ampel, hör die Signale!

Es ist mehr als nur eine Watschn: In Teilen Ostbayerns stimmte bei der Landtagswahl nur knapp mehr als jeder Zehnte für eine Ampel-Partei. Die SPD droht dort zur Splitterpartei zu werden. Die Ursache ist eindeutig: das Versagen in der Flüchtlingspolitik. In nur einem Jahrzehnt stellten hierzulande rund 2,5 Millionen Menschen einen Asylantrag – hinzu kommen gut 1,1 Millionen Schutzsuchende aus der Ukraine. Dies entspricht dreimal der Bevölkerungszahl Niederbayerns. Vielerorts fehlt es an Kita-Plätzen und Wohnungen.



Lange schon warnen deshalb die Landkreise. Jetzt sind sich auch die Länderchefs einig: Um Migration zu begrenzen, sollen Asylverfahren beschleunigt und Bezahlkarten ausgegeben werden. Denn zur Wahrheit gehört: Nicht wenige Menschen kommen nicht wegen politischer Verfolgung, sondern wegen finanzieller Anreize nach Deutschland. Insbesondere in der SPD und FDP fordern nun viele zu Recht die Benennung von mehr sicheren Drittstaaten.



Doch was macht die Bundesregierung? Erst einmal gar nichts. „Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, die mit 16 zu null Stimmen getroffen wurden, sind ignoriert worden“, analysierte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in dieser Woche zutreffend. Ein Spitzentreffen zwischen Kanzler Scholz und den Länderchefs war zuvor ergebnislos verlaufen. Die Grünen sitzen Scholz im Nacken. Der Rechtsexperte der Bundestagsfraktion der Ökopartei, Helge Limburg, sagte in dieser Woche, die Beschlüsse der Ministerpräsidenten seien nicht maßgeblich.



Die Bundesregierung treibt der AfD die Wähler*innen in Scharen zu. Denn die vielen Milliarden Euro für die Alimentierung von Flüchtlingen werden de facto längst anderweitig eingespart – etwa im ländlichen Raum. Will die politische Linke nicht wie diverse europäische sozialdemokratische Parteien in der Bedeutungslosigkeit versinken, muss sie den Weg der dänischen Sozialdemokratie in Form einer strikteren Migrationspolitik gehen. Schweden wiederum zeigt anschaulich, wohin eine ungeordnete Migrationspolitik führen kann: zu Gettos und Bandenkriegen. Insbesondere die Grünen müssen nach der Friedens- auch ihre Asylpolitik an die neuen Realitäten anpassen.