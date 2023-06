Ampel-Kommunikation: Über das Richtige reden

Selbstkritik allerorten: Die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat wegen der Heizungspläne der Berliner Ampel ihre Partei gerügt und darauf verwiesen, dass diese „nicht sofort den richtigen Ton getroffen“ habe sowie „mehr und besser“ hätte erklären müssen. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und andere Spitzengrüne geben sich zerknirscht. Mit Verlaub: Das ist ein geradezu lächerliches Ablenkungsmanöver. Das Problem des Heizungsgesetzes ist dessen Inhalt. Nicht die Kommunikation rund um das Vorhaben – obwohl die auch desaströs war.



Für viele Menschen stellt das Gesetz per se eine Zumutung dar. In Ostdeutschland, aber auch in ärmeren Regionen Bayerns, kann man sehen, dass die Menschen kein Geld haben, ihr eigenes Haus instand zu setzen. Diese Leute werden nur schwer verstehen, warum sie, wenn ihre Heizung kaputt ist und nicht repariert werden kann, eine Wärmepumpe einbauen müssen.

Für Habeck kein Problem

Für Habeck ist sein Klimaschutz-Furor kein Problem, er verdient als Bundesminister über 16.000 Euro im Monat. Da kann man locker mal nebenbei eine neue Heizung stemmen. Seine Einkünfte und die seiner Mitstreiter*innen sind indes der Kern des Problems. Wer genug Geld hat, kann Solaranlagen, Solarstrompufferspeicher, E-Auto, Gebäudedämmung und Wärmepumpe finanzieren. Trotz galoppierender Inflation, die derlei Investitionen samt Handwerkerrechnung noch zusätzlich verteuert. Da nützt die nachgereichte Zusicherung, es werde Zuschüsse geben, auch nichts.



Dass das Heizungsgesetz sozial ausgewogen sein muss, hat man Habeck und Co erst mühsam beibringen müssen. Auch deshalb ist dieses Gesetz keine Kommunikationspanne, sondern Ausdruck absoluter Arroganz. Die Menschen haben von grünen Belehrungen die Nase voll. Das zeigt sich an den Umfragewerten und daran, dass Habeck inzwischen zum Buhmann der Ampel-Regierung geworden ist.



Natürlich hat die Große Koalition unter Ex-Kanzlerin Angela Merkel das Klimathema sträflich vernachlässigt. Aber jetzt mit einer Hauruckaktion die Deutschen zu enteignen – etwas anderes sind die vorliegenden Klimaschutzpläne nicht –, erregt zu Recht maximalen Zorn. Behutsame Schritte sind gefragt.