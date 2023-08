Anspruch und Wirklichkeit

Bloß nicht mit der AfD kooperieren: So lautet die Vorgabe der anderen Parteien. Doch funktioniert das in der Praxis? Um welche Themen und Fragen geht es überhaupt im Gemeinderat? Ein Überblick.



Artikel 30 der Bayerischen Gemeindeordnung behandelt die Kompetenzen sprachlich knapp und gut verständlich – lässt aber auch Platz für Interpretationen: „Im Gemeinderat werden Angelegenheiten behandelt, die wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung oder den mit ihnen einhergehenden finanziellen Folgen nicht in den Zuständigkeitsbereich des Ersten Bürgermeisters fallen.“



Die Alltagsgeschäfte der Gemeinde regelt weitgehend der Rathauschef allein: wann im Winter terminlich das Schneeräumfahrzeug zum Einsatz kommt, wie sich die Gemeinde überörtlich präsentiert, dazu Personalangelegenheiten, sofern es nicht um die Besetzung von Führungsjobs in der Verwaltung geht.



Der Rat muss entscheiden bei längerfristigen politischen Weichenstellungen: Investitionen ab einer bestimmten Höhe, dazu Neuausweisungen von Gewerbegebieten und Wohnsiedlungen, Erweiterung des ÖPNV-Angebots, neue Gebühren für die Trinkwasserversorgung, die Sanierung der Dorfstraßen oder die Gebühren für die Kita. Bei den meisten Gebühren gibt es Rahmen und Richtlinien von Bund oder Land, deshalb machen Bauprojekte mit rund zwei Dritteln das Gros der Beschlüsse aus. Sofern genug Geld im Gemeindesäckel ist und deshalb die Kommunalaufsicht im Landratsamt kein Veto einlegt, kann die Gemeinde da ganz nach eigenem Gusto planen und ausgeben.

Lange Zeit gab es nur Schwarze und Rote

Jahrzehntelang saßen in den Gemeinderäten des Freistaats meist nur Schwarze und Rote, seltener einige Gelbe. Seit den späten 1960er Jahren kamen noch die Freien Wähler dazu, in den frühen 1980er Jahren dann die Grünen. Die parteipolitische Zugehörigkeit spielte aber vor allem in den kleineren ländlichen Gemeinden kaum eine Rolle. Die meisten Wahlberechtigten nutzten und nutzen ihre Stimmen – je nach Ortsgröße mal mehr, mal weniger – um munter bei einigen Personen zu kumulieren und gleichzeitig zwischen den Parteilisten zu panaschieren. Das alles änderte sich erst mit der Kommunalwahl 2020: Da rückte auch die AfD ein.



Auch wenn sich der Begriff umgangssprachlich eingebürgert hat: Ein Gemeinde- oder Stadtrat ist kein kommunales Parlament, sondern ein sogenanntes gewähltes kollegiales Verwaltungsorgan. Eine Bildung von Fraktionen ist zwar nicht unzulässig, aber auch nicht grundsätzlich Sinn der Sache.



Vereinfacht gesagt, ließe sich der Gemeinderat – wenn überhaupt – nicht mit dem Landtag, sondern eher mit einer direkt vom Volk gewählten ehrenamtlichen lokalen Staatsregierung vergleichen. Deshalb führt ja auch der Bürgermeister persönlich den Vorsitz. Hier Regierung, da Opposition – das mag manchen als Prinzip gefallen, ist aber nicht der Grundgedanke hinter der sach-affinen Kommunalpolitik.

Jedes Gemeinderatsmitglied hat offiziell eine Aufgabe

Und die Gemeinderatsmitglieder sollen, ja müssen miteinander kooperieren. Denn in der Regel hat jedes einzelne Mitglied ehrenamtlich ein Referat inne: Feuerwehr, Vereine, Tourismus, Kirchen, Kitas, Grundschulen, Seniorenheime, Kommunalkliniken, Wochenmarkt, Wohnungsbau, Gemeindestraßen etcetera. Die Anzahl der Mitglieder des Gemeinderats richtet sich zuerst nach der Anzahl der Einwohner*innen – soll aber auch groß genug sein, um alle oben genannten Referatsaufgaben abzudecken. Was nicht geht: Mitglieder von der Wahrnehmung von Referaten generell auszuschließen, Also etwa als grüner oder schwarzer Kommunalklinikreferent überhaupt nicht zu sprechen mit einem gewählten AfD-Seniorenheimreferenten. Das wäre nicht nur unkollegial, sondern widerspricht völlig dem Prinzip der Arbeitsweise eines Gemeinderats.



Wobei es die Kommunalpolitiker*innen der AfD den anderen Parteien häufig nicht leicht machen. Wenn 100 Flüchtlinge vor der Tür stehen und binnen Stunden untergebracht werden müssen – dann bringt es nicht viel, in Wortbeiträgen lang und breit über die verfehlte Asylpolitik von Ex-Kanzlerin Merkel und jetzt der Ampel zu zetern. Unabhängig davon, ob das zutrifft, es fällt nun mal nicht in die Kompetenz des Gemeinderats. Dieser muss jetzt klären: eher die Turnhalle leer räumen für die Stockbetten – oder doch besser den Landgasthof anmieten?



Irgendwie drängt sich auch der Eindruck auf, die AfD kann – trotz Vertretung in 60 Kreistagen sowie in 103 Stadt- und Gemeinderäten – gar nicht so viel Sacharbeit in den Kommunen vorweisen. Vom Landesvorsitzenden Stephan Protschka ist auf Nachfrage jedenfalls zu erfahren: „In welchen Themen und Kommunen es eine Zusammenarbeit zwischen CSU und AfD gab, werde ich Ihnen zum Schutz der CSU-Kollegen nicht mitteilen.“ Dabei würde das Markus Söders Abgrenzungsdoktrin doch massiv den Wind aus den Segeln nehmen. (André Paul)