Asyl-Landesamt: Seit 2018 knapp 20 000 ausgereist

Seit Gründung des Asyl-Landesamts vor fünf Jahren haben knapp 20 000 Flüchtlinge und Ausländer ohne Aufenthaltsberechtigung Bayern wieder verlassen - die Mehrheit unfreiwillig. Nach Zahlen der Behörde sind seit dem 1. August 2018 insgesamt 8280 Asylbewerberinnen und -bewerber mit "Rückkehrhilfen" aus Bayern ausgereist. Weitere 11 406 "vollziehbar ausreisepflichtige Personen" wurden demnach "rückgeführt" (Stand 30. Juni).



"Rückführung" ist der behördenübliche Begriff für Abschiebungen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte das Asyl-Landesamt vor fünf Jahren in einer Phase heftigen Streits mit der CDU gegründet. Die CSU verlangte damals eine Verschärfung der Asylpolitik. Die neue Behörde sollte die Asylverfahren in Bayern beschleunigen.

Einführung scharf kritisiert

Der Bayerische Flüchtlingsrat und die Grünen hatten die Gründung des Landesamts scharf kritisiert. Letztere hatten Söder auch Geldverschwendung vorgeworfen, weil für die Durchführung der Asylverfahren seit langem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig ist.



Abschieben soll das Landesamt nach den damaligen Bekundungen nicht nur abgelehnte Asylbewerber, sondern insbesondere Straftäter und "Gefährder". Die staatlichen Hilfen für die freiwillige Ausreisen hingegen sollen dazu dienen, mehr abgelehnte Asylbewerber zur Rückkehr in ihre Heimatländer zu bewegen. Die Zuschüsse sind laut Landesamt nicht in allen Fällen gleich, weil es dafür verschiedene Programme gibt.



In der Regel zahlen die Behörden demnach unter anderem das Flugticket und die Fahrkarte zum Flughafen, eine "Reisebeihilfe" und eine persönliche Reintegrationshilfe in sechs monatlichen Raten.



Das Landesamt nannte keine Zahl, in wie vielen Fällen Abschiebungen gescheitert sind. "Für die letzten fünf Jahre liegen diesbezüglich keine Gesamtdaten vor, die mit vertretbarem Aufwand statistisch auswertbar sind", hieß es in der Antwort der Behörde auf die Anfrage. (Carsten Hoefer, dpa)