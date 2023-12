Auf der Verliererstraße

Die Grünen sehen sich gerne als Partei, die Migrant*innen eine Stimme gibt. Doch ausgerechnet die Ökopartei trägt mit ihrer Flüchtlingspolitik dazu bei, viele Enkelkinder der Gastarbeiter-Generation ihrer Zukunftschancen zu berauben. Mehr als drei Millionen Asylsuchende und über eine Million Menschen aus der Ukraine kamen seit 2014 nach Deutschland. In der Folge wurden Wohnraum sowie Bildungs- und Betreuungskapazitäten knapper.



Doch es sind nicht die Hipster aus München-Haidhausen, die dafür die Quittung bezahlen – es sind insbesondere Familien mit Migrationshintergrund, die hier seit Jahrzehnten leben und arbeiten. Wenn auf einen Schlag mehrere Zehntausend Kinder in ein ohnehin aus allen Nähten platzendes bayerisches Schulsystem drängen, führt dies zu noch größeren Klassen und ausfallenden Differenzierungsstunden. Deutsche Mittelschichtfamilien können dies mit Nachhilfe oder Extra-stunden mit Mama kompensieren. Die türkische Verkäuferin, die sich selbst mit der deutschen Schrift schwertut, ist dazu kaum in der Lage.



Ausländische Kinder verlassen die Schule im Freistaat bis zu fünfmal häufiger ohne Abschluss. Frühkindliche Bildung und Nachmittagsbetreuung könnten Abhilfe schaffen. Doch in der Folge des Flüchtlingsstroms hat sich der Mangel an Kita- und Hortplätzen massiv verschärft. Umfragen zufolge haben bereits hier lebende migrantische Familien signifikant größere Probleme, Betreuungsplätze zu finden, als Deutsche. Und während die Zahl der Sozialwohnungen sinkt, steigt die Nachfrage rasant: Die albanische Altenpflegerin oder der marokkanische Taxifahrer konkurrieren mit Flüchtlingen um die wenigen bezahlbaren Wohnungen.



Die Ausgaben für Flüchtlinge summieren sich in diesem Jahr bereits auf über 37 Milliarden Euro – auch, weil ein Großteil nach Jahren noch arbeitslos ist. Die öffentliche Hand spart deshalb an der Daseinsvorsorge. Und wenn immer mehr Flüchtlinge Bürgergeld beziehen, werden pauschale Kürzungen beim Bürgergeld wahrscheinlich. Betroffen wären davon dann auch Aufstocker, die ihren kargen Lohn vom Amt aufbessern lassen. Lang hier lebende Migrant*innen gehören überproportional oft dazu.