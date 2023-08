Auf Stimmenfang

In Westendorf bei Augsburg kam es kürzlich zum Showdown zwischen Freien Wählern und Grünen – auf dem Tennisplatz. Dort duellierten sich die Landtagsabgeordneten Fabian Mehring (FW) und Maximilian Deisenhofer (Grüne). „Wahlkampf mit Mehrwert“ nannten sie die Aktion, weil bei dem Event Spenden für ein krebskrankes Kind aus der Region gesammelt wurden. Für die betroffene Familie war es ein Segen. Für die beiden Abgeordneten allerdings auch – die Aktion kam in den Medien groß raus.



Es ist nicht das einzige schweißtreibende Event. Der Wahlkampf in Bayern läuft auf Hochtouren. Bis zur Landtagswahl sind es zwar noch rund sechs Wochen, gewählt werden kann aber bereits ab kommendem Montag: per Briefwahl. Bei der Wahl 2018 gaben fast 39 Prozent der Wahlberechtigten so ihre Stimme ab – ein Rekord. 2023 dürfte die Zahl weiter steigen. Klar, dass die Kandidierenden da bereits jetzt alles geben.



Um die Menschen von ihrer „bodenständigen Politik“ zu überzeugen, setzen die FW neben Festzelten und Infoständen auf Menschenkicker-Turniere, Radltouren und einen Wahlkampf-Bus. Natürlich werden auch soziale Medien im Wahlkampf immer wichtiger. Online bespielt die Partei daher Facebook, X (früher Twitter), Instagram, Youtube und Tiktok – mit Erfolg. Laut Sparta, einem Analysetool von X-Daten zur Landtagswahl der Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedl von der Bundeswehr-Universität in München, liegen die FW bei den Likes seit August mit großem Abstand vor allen anderen Landtagsparteien.

CSU setzt auf einen Mix an Instrumenten

Die CSU setzt laut Generalsekretär Martin Huber auf einen Mix an Instrumenten. „Nicht nur in Festzelten oder auf Kundgebungen vor Ort, auch auf Facebook, Instagram, X, Tiktok, Youtube und Linked-In erreichen die CSU und Markus Söder Millionen Menschen“, sagt Huber der Staatszeitung. Söder bietet dabei vollen Körpereinsatz und schreckt auch vor Radltouren nicht zurück. Generalsekretär Huber betont, dass die CSU, anders als SPD und Grüne, kein negatives Campaigning betreibe, also politische Gegner nicht attackiere. Sondern auf eigene Inhalte verweise. Nun ja: 22 Prozent der CSU-Posts – mehr als die aller anderen Parteien – diskreditieren laut Riedl durchaus die politischen Mitbewerber.



Die Grünen erhoffen sich hauptsächlich durch Bürgerkontakt Stimmen. „Neben direktem Kontakt und Werbung sind soziale Medien ein grundlegender Bestandteil, Menschen mit unseren Botschaften zu erreichen“, heißt es aus der Parteizentrale. Regelmäßig gebe es auch Anfragen an Kandidierende, über das Live-Streaming-Videoportal Twitch an Online-Games teilzunehmen. Offline wird auf Veranstaltungen wie „Auf ein Eis mit Katharina (Schulze)“ oder „Auf ein Bier mit Ludwig (Hartmann)“ gesetzt. Die Personalisierung zeigt sich auch auf X: Laut Sparta rückt nur die SPD ihren Spitzenkandidaten stärker in den Fokus, Florian von Brunn.

Raumvermietungen an die AfD storniert

Bei der AfD gibt es natürlich auch Flyer, Plakate, Infostände. Soziale Medien spielen eine sehr große Rolle. Perfektioniert hat den Online-Wahlkampf der Münchner AfD-Landtagsabgeordnete Uli Henkel – notgedrungen. Für die AfD ist es in Großstädten wie München überaus schwer, Wirtshausveranstaltungen oder Infostände zu organisieren. Laut Henkel haben im Verlauf der letzten vier Jahre 35 Gasthäuser Raumvermietungen an die AfD storniert. Weil Wirt*innen bedroht würden. Zuletzt vergangenen Mittwoch in Sendling. Henkel bringt seine Botschaften deshalb vor allem per Video unter die Leute, die er auf Facebook oder Youtube postet. Das letzte Video, sagt Henkel, wurde innerhalb einer Woche 50.000 Mal geklickt. Auch AfD-Spitzenkandidat Martin Böhm aus Oberfranken setzt vor allem auf die sozialen Medien. Allerdings ist es ihm zufolge im ländlichen Raum „kein Problem“, Lokale für Veranstaltungen zu mieten.



Die SPD will ihr großes Thema „bezahlbares Wohnen für alle“ zwar auch über Plakate, Social Media, TV- und Radiospots bewerben. Der Bringer sollen aber Bürgerdialoge sein. Mit Kanzler Olaf Scholz in München oder Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die nächste Woche nach Würzburg kommt. „Wenn wir künstliche Intelligenz im Wahlkampf nutzen, werden wir das kenntlich machen“, betont eine SPD-Sprecherin. Auch auf umstrittene Dark Ads, also personalisierte Werbung in sozialen Medien, werde verzichtet.



Die FDP setzt neben konventionellen Methoden wie Veranstaltungen und Infoständen auf Livestreams, Tür-zu-Tür-Formate und eine Wahlkampf-App, die per Gamifikation, also spielerische Mitwirkung, Wahlberechtigte erreichen will. In Umfragen liegen die Liberalen bei 4 beziehungsweise 3 Prozent; von allen Parteien sind sie derzeit wohl am stärksten auf Kreativität angewiesen.

(David Lohmann und Waltraud Taschner)