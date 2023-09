Automesse IAA Mobility: Habecks groteske Forderungen

Bei der diesjährigen Automesse IAA Mobility in München zeigt sich vor allem, dass die deutschen Hersteller bei der Umstellung auf E-Mobilität weitestgehend an den Bedürfnissen der Menschen vorbeiproduzieren. Hildegard Müller hat es auf den Punkt gebracht. Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie moniert, dass es natürlich ein Problem ist, dass deutsche Hersteller aktuell kein kompaktes E-Auto unter 30.000 Euro im Angebot haben.



Angesichts galoppierender Inflation und auslaufender E-Autokaufprämie müssen die Preise sinken, soll die Umstellung auf E-Antrieb gelingen. Selbst die Dominanz der Chinesen auf der IAA Mobility verheißt keine Hoffnung für den kleinen Geldbeutel, da die Chinesen noch nicht mit Kampfpreisen auf den europäischen Markt drängen. Ob das so bleibt, ist abzuwarten. Das derzeit günstigste E-Auto hingegen ist der Dacia Spring aus Rumänien. Dieser SUV ist bereits ab 22 750 Euro erhältlich.



Damit die Preise gerade bei deutschen E-Autos sinken, müssten die Hersteller ihre Produktion endlich auf Masse umstellen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck fordert entsprechende Investitionen. Ihm zufolge geht es darum, dass in Deutschland die innovativsten, qualitativ besten und klimafreundlichsten Fahrzeuge gebaut werden. Das erfordert laut Habeck wichtige strategische Entscheidungen und hohe Investitionen in Zukunftstechnologien von der Batteriezellfertigung bis zur Softwareentwicklung,



Angesichts der Industriepolitik der Bundesregierung, die die Strompreise in exorbitante Höhen treibt, ist das eine geradezu groteske Forderung. Noch absurder wird es, wenn der Bundeswirtschaftsminister auf die über 6 Milliarden Euro schwere Förderung für die hiesige Autoindustrie verweist, die der Bund ihr von 2023 bis 2026 gewährt. Damit soll wohl geheilt werden, was der Bund vorher versäumt hat, sprich neben den hohen Energiekosten auch Steuern, Abgaben, Umlagen und die Bürokratie zu dämpfen. Die Bundesregierung muss endlich reformieren und genau diese Punkte lösen. Die Stromsteuer zu senken oder gleich abzuschaffen, wäre zumindest einmal ein guter Anfang.