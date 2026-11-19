Der vielbeschworene „Geist von Kreuth“ wird heute 50 Jahre alt, jenes Sinnbild der Eigenständigkeit und bisweilen sprichwörtlichen Starrköpfigkeit der bayerischen CSU im Verhältnis zur Schwesterpartei CDU. Am 19. November 1976 beschlossen die Bundestagsabgeordneten der CSU im oberbayerischen Wildbad Kreuth den Kreuther Trennungsbeschluss, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Bundestag zu beenden und eine eigenständige Fraktion zu gründen.

Der Kreuther Trennungsbeschluss hatte aber nur wenige Wochen Gültigkeit. Die Parteichefs Franz Josef Strauß und Helmut Kohl einigten sich wenig später, die Fraktionsgemeinschaft wurde fortgesetzt – bis heute.

Starke CSU, schwache CDU

Hintergrund des bayerischen Alleinganges war damals ein herausragendes Wahlergebnis von 60 Prozent der Stimmen für die CSU in Bayern bei der Bundestagswahl im Oktober. Die CDU schaffte unter der Führung von Kohl dagegen nur 38 Prozent – für die Union reichte es somit nicht, die sozialliberale Koalition unter Kanzler Helmut Schmidt (SPD) abzulösen. Kohl drohte den Bayern seinerseits, einen CDU-Landesverband in Bayern zu gründen – Strauß musste einlenken.

Immer wieder kam es in der Folge zwar zu Hakeleien zwischen den beiden Schwesterparteien – mit dem Streit des damaligen CSU-Chefs Horst Seehofer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Asylpolitik als Höhepunkt. Auch dem heutigen Parteichef Markus Söder (CSU) werden immer Sticheleien in Richtung CDU vorgeworfen.

Gemeinsam stark

Im Großen und Ganzen sind die beiden Parteien jedoch auf einer Linie. „CDU und CSU sind zwar durchaus unterschiedlich, aber nur gemeinsam stark“, sagt auch Klaus Holetschek, der Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung, die das damalige Zentrum für politische Bildung in Wildbad Kreuth betrieb. Dies sei nicht zuletzt auch an der gemeinsamen Nominierung der CSU-Politikerin Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin abzulesen. (dpa)