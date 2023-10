Bayerns Wirtschaft: Investitionen fördern

Am Sonntag wird ein neuer Landtag gewählt. Bayerns Wirtschaft hat jetzt schon Wünsche an die künftig Regierenden. Zu Recht, denn die Wirtschaft im Freistaat gerät angesichts wesentlich schärferer Wettbewerbsbedingungen auf dem Weltmarkt zunehmend in Bedrängnis. Bessere Rahmenbedingungen würden helfen, etwa Bürokratieabbau, Digitalisierung und niedrigere Strompreise.



Klar ist: Eine starke Wirtschaft ist von elementarer Bedeutung für alle; nur so sprudeln Steuereinnahmen. Das scheint bei der überbordenden Bürokratie in Vergessenheit geraten zu sein. Die Leistung der Beschäftigten in den Verwaltungen sollte nicht am Erfinden neuer Paragrafen, sondern am Bearbeitungstempo gemessen werden. Firmen schneller ansiedeln, Erweiterungsbauten einfacher genehmigen oder steuerliche Betriebsprüfungen fünf Jahre nach dem Veranlagungszeitraum abschließen – das sind nur ein paar Beispiele dafür, wo es hakt. Beim Bürokratieabbau braucht es aber eben auch den Mut, das unvermeidliche Wehklagen der Lobbyverbände auch mal zu ignorieren. Mehr Courage zur gesetzlichen Lücke, als jeden Sonderfall zu berücksichtigen – das wäre ein Anfang.



Außerdem sollten Wirtschaft und Verwaltung digital deutlich besser vernetzt werden. Die umfangreichen Meldepflichten aus den Bereichen Steuer, Hygiene, Umwelt oder Compliance, um nur einige zu nennen, müssen endlich digital erfolgen. Das entlastet auch die notorisch unterbesetzten Verwaltungen.



Und die Strompreise müssen sinken. Einseitig energieintensive Betriebe zu entlasten, ist der falsche Weg. Würde man Mehrwert- und Stromsteuern pro Kilowattstunde senken, hätten alle etwas davon. Die sich neu entfachende wirtschaftliche Dynamik würde am langen Ende wieder für mehr Steueraufkommen sorgen.



Bayerns künftige Abgeordnete sollten sich dafür zusammentun und in Berlin und Brüssel für wirtschaftspolitische Vernunft werben – und für ausreichend Geld. Denn ohne staatliche Subventionen wird man den Standort Europa nicht gegen die gewaltigen Staatsmittel verteidigen können, die das aufstrebende China in seine Wirtschaft steckt.