Bizarre Bürokratieposse

Wer unter den Älteren noch Großeltern mit einem Bauernhof hatte, erinnert sich: Die Nachbarschaft brachte hart gewordene Semmeln oder Brezen vorbei und warf sie den Schweinen oder Hühnern hin. Einfach so, weil das Brot eben da war und weg musste. Den Tieren hat es nicht geschadet, die Landwirtschaft sparte ein wenig bei den Futterkosten und die privaten Haushalte taten etwas gegen Lebensmittelverschwendung.



Doch nun gibt es die Europäische Union. Das hätte sich der Bäckermeister Mathias Breitner aus dem oberbayerischen Pfaffenhofen vielleicht auch erst klar machen sollen, bevor er seine hart gewordenen – wohlgemerkt: nicht verdorbenen – Backwaren an Bäuer*innen verschenkte. Irgendwer hatte ihn bei der Regierung von Oberbayern angeschwärzt. In einem Schreiben des Sachgebiets 56 (Futtermittelüberwachung) wurde ihm mitgeteilt, dass er sich für das Verfüttern seiner Backwaren nach EU-Recht als Tierfuttermittelhersteller zertifizieren lassen müsse.



„Ja geht’s noch???“, schimpfte der Bäcker in den sozialen Medien. „Sieht so der von allen stark propagierte Kreislauf aus?? Irgendwie verliert man die Lust.“ Die Aufforderung ist auch deshalb merkwürdig, weil der Bäcker seine Semmeln und Brezen seit vielen Jahren auch an die örtliche „Tafel“ verschenkt. Dafür verlangte freilich niemand eine Zertifizierung. Das Mindesthaltbarkeitsdatum darf bei Tafel-Essen halt noch nicht abgelaufen sein. Schimmeliges Brot abzugeben, würde sich eh niemand trauen. Aber auch die Schweine haben nie etwas Verdorbenes bekommen, beteuert der Bäcker. Eine harte Semmel ist ja nicht gesundheitsschädlich.



Im bayerischen Umweltministerium findet man die Unterscheidung trotzdem ganz richtig so. „Die Abgabe von Brot und Semmeln an Landwirte zur Tierfütterung fällt nicht unter das Lebensmittelrecht, sondern unter das Futtermittelrecht“, erläutert auf Nachfrage eine Sprecherin von Ressortchef Thorsten Glauber (FW). Dabei spiele es keine Rolle, dass die alten Semmeln verschenkt würden, der Bäcker mithin gar keine wirtschaftlichen Interessen in der Tierfutterbranche verfolge. „Auch wenn Altbrot kostenfrei abgegeben wird, muss zum Beispiel sicher sein, dass nur unverdorbene Ware abgegeben wird und nachvollziehbar sein, an welche Landwirte wann eine Abgabe erfolgte“, ergänzt die Sprecherin.



Die Landwirte, die Breitners Semmeln verfüttert haben, möchten sich überhaupt nicht zum Vorfall äußern – aus Angst vor Konsequenzen: Der Bezug von Futtermitteln von nicht entsprechend registrierten Unternehmen kann nach EU-Prämienrecht zu Kürzungen bei den Direktzahlungen führen. Und ohne diese kommen die meisten der kleinen bäuerlichen Familienbetriebe im Freistaat wirtschaftlich kaum noch über die Runden. (André Paul)