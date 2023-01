Bloß keine Frischluft

Manches funktionierte auch in der ehemaligen DDR. Darunter die staatseigene Deutsche Reichsbahn (an dem Vorkriegsnamen hielt man fest): Die Züge waren pünktlich und sauber, die Tickets günstig, und im Mitropa genannten Bordbistro gab es immer was zu essen und zu trinken, sogar im Winter und am Wochenende.



Man praktizierte eisernen Pragmatismus: Wenn es müffelte im Abteil oder es im Sommer zu heiß war, dann wurde einfach mal stoßgelüftet. Was auch vor möglichen Viren und Krankheitserregern schützt. Teure stromfressende und damit unökologische Klimaanlagen – obendrein Keimtreiber und Quelle von Erkältungen – waren nicht notwendig. Dass sich Menschen in Scharen aus den zu öffnenden Fenstern gestürzt hätten, ist nicht bekannt.



Trotzdem gilt seit einigen Jahren bei der gesamtdeutschen DB: Aus ominösen „Sicherheitsgründen“ werden nur noch Waggons hergestellt, deren Fenster fest verriegelt und verrammelt sind. Bei den Waggonlieferanten Siemens und Bombardier heißt es, andere Modelle seien von der Bahn auch nicht in Auftrag gegeben worden. Da lernen die Leute, am Arbeitsplatz regelmäßig zu lüften wegen Corona und Co – und davor und danach sitzen sie in den Zügen und S-Bahnen, wo genau das unterbunden wird.



Bei einem ICE mag das verriegelte Fenster aufgrund der Geschwindigkeit noch Sinn ergeben. Deshalb ist dort die Klimaanlage die einzige Form der Frischluftzufuhr. Aber wehe, die Klimaanlage fällt aus! So geschehen im Sommer 2010 in einem ICE nahe Bielefeld. Hunderte Menschen, darunter zahlreiche Schulkinder, kollabierten aufgrund der Saunahitze, die schon nach wenigen Minuten in den Waggons herrschte. Inzwischen aber werden auch neue Regionalbahnen nur mit blockierten Fenstern und Klimaanlagen produziert.



Mit den Bahn-Klimaanlagen ist das aber so eine Sache: Ab Außentemperaturen von deutlich über 30 Grad sind sie ziemlich störanfällig; besonders wenn auch noch das Abteil überfüllt ist. Zugbegleiter*innenbestätigen das – unter der Hand.

Und nun soll das 49-Euro-Ticket kommen. Die Bahn warnt schon, dass sich der Anteil der Fahrgäste massiv erhöhen wird, neue Züge aber unwahrscheinlich sind; da fehlt es an Geld und Personal. Ein Festspielhaus für Viren aller Art wird das, wenn die Leute dann dicht gedrängt wie die Ölsardinen beieinander stehen.



Ein zu öffnendes Fenster böte mannigfaltige Erleichterung. Mal abgesehen davon, dass man im Notfall, etwa bei Feuer, auch leichter raus- käme. Einige wenige alte Züge mit dieser Option sind derzeit noch zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen unterwegs. Sie wecken Erinnerungen an eine Zeit, als das Bahnfahren hierzulande noch Spaß machte. (André Paul)