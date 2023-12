Bundeshaushalt: Schuldenbremse reformieren

Dringend nötige Ausrüstung für die Bundeswehr, eine veraltete Energieversorgung, marode Straßen, kaputt- gesparte Schieneninfrastruktur, sanierungsbedürftige Schulen und so weiter. Hier müsste der Bund viel Geld investieren. Doch mit dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat er ein gewaltiges Problem.



Die salopp als Schattenhaushalte titulierten Sondervermögen lassen sich nicht einfach umwidmen und für etwas anderes ausgeben, so das Gericht. Denn diese verselbstständigten Nebenhaushalte des Bundes sind nur zur Erfüllung bestimmter Aufgaben gedacht. So dient etwa das Sondervermögen Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro einzig und allein dazu, Deutschlands Armee zu ertüchtigen.



Was also tun? Eine Möglichkeit: die Schuldenbremse reformieren. Die aktuelle Regelung ist viel zu pauschal. Denn eine Unterscheidung zwischen laufenden Ausgaben und Investitionen findet nicht statt. Somit ist die Schuldenbremse zu unflexibel. Sie erlaubt es zum Beispiel nicht, Überschüsse aus guten Jahren für schlechte Zeiten anzusparen. Das ist grotesk, denn jeder Privathaushalt und jedes Unternehmen agiert so.



Darüber hinaus ist die Schuldenbremse viel zu strikt ausgelegt. Sie erlaubt nur, 0,35 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung Deutschlands für neue Schulden auszugeben. Das ist ein willkürlich gegriffener Wert. Eine ökonomische Begründung dafür gibt es nicht. Wären 1,0 oder 1,5 Prozent erlaubt, würde die Verschuldungsquote auch bei mäßigem Wirtschaftswachstum nicht steigen. Auf dubiose Fonds könnte man verzichten. Selbst die gestrengen Währungshüter der Bundesbank haben bereits letztes Jahr eine dahingehende Lockerung der Schuldenbremse empfohlen.



Jetzt bleibt dem Bundeskanzler nur die Erklärung der Notlage, um die Schuldenbremse auszusetzen und die dringenden Investitionen zu retten. Eine Frechheit, eigentlich: Das Gerichtsurteil war absehbar, die Ampel hat finanziell voll auf Risiko gesetzt. Angesagt ist jetzt Sparen im konsumptiven Bereich. Kürzungen beim Bürgergeld und im Bereich Migration dürfen kein Tabu mehr sein. Und warum muss man eine neue Behörde mit Tausenden Beschäftigten schaffen, um die geplante Kindergrundsicherung zu verwalten?