Claudia Roth mit Getränk überschüttet: Tatverdächtige ermittelt

Nachdem Kulturstaatsministerin Claudia Roth bei einem Festspielbesuch in Landshut von einer Frau mit einem Getränk überschüttet wurde, hat die Polizei eine Verdächtige ermittelt. Dabei handele es sich um eine 58-Jährige aus der Region, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.



Der Tatvorwurf lautet Beleidigung. Zu einem Motiv habe sich die Verdächtige bislang nicht geäußert.



Die Kripo stützte sich den Angaben nach bei ihren Ermittlungen auch auf Hinweise von Zeugen, die den Vorfall am Sonntagnachmittag gefilmt und fotografiert hatten. Roth war nicht verletzt worden.



Die Grünen-Politikerin saß bei der Premiere des Historienspiels "Landshuter Hochzeit 1475" auf der Ehrentribüne, als sie attackiert wurde. Die Täterin verschwand danach zunächst unerkannt in der Zuschauermenge. "Angriffe gegen Politikerinnen und Politiker sind niemals legitimer Protest, sondern stehen immer außerhalb unseres demokratischen Grundkonsens", sagte Roth am Montag zu dem Vorfall. (Ute Wessels, dpa)