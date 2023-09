CSU-Fraktion: Bekenntnis gegen Antisemitismus in Sondersitzung

Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag will als Konsequenz des Falls Aiwanger ein klares Bekenntnis gegen jede Form von Antisemitismus und Menschenverachtung betonen. "Der entsprechende Antrag wird morgen in der Sitzung des Zwischenausschusses beschlossen", teilte die Fraktion am Mittwoch mit. "Darin wird klargestellt, dass jüdisches Leben und jüdische Kultur fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens sind und geschützt werden müssen und dass in Bayern Antisemitismus und Menschenverachtung keinen Platz haben."



Zudem werde das Flugblatt, das vor 36 Jahren in der Schultasche von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gefunden wurde, aufs Schärfste verurteilt. Bayern sei durch die Affäre schwerer Schaden entstanden, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU, Tobias Reiß. "Gleichwohl ist die Entscheidung des Ministerpräsidenten, Hubert Aiwanger im Amt zu lassen, richtig und wird von der Fraktion klar mitgetragen."



Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Sonntag verkündet, Aiwanger trotz der Flugblatt-Affäre im Amt zu belassen und die Koalition mit den Freien Wählern auch nach der Landtagswahl am 8. Oktober fortzusetzen. Aiwanger hatte zurückgewiesen, zu Schulzeiten das antisemitische Flugblatt geschrieben zu haben. Er räumte aber ein, es seien "ein oder wenige Exemplare" bei ihm gefunden worden.

Holocaust-Überlebender: "Nehme ihm Entschuldigung nicht ab"

Der Holocaust-Überlebende Ernst Grube hat unterdessen Hubert Aiwanger wegen seines Umgangs mit der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt kritisiert. Aiwanger habe in seiner in der Erklärung von der vergangenen Woche nur auf unübersehbare Beweise reagiert und sich für die Verletzung von Gefühlen entschuldigt.



"Ich nehme ihm diese Entschuldigung überhaupt nicht ab." Aiwanger sei nicht mehr glaubwürdig - "und nach meiner Auffassung für das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten politisch und moralisch überhaupt nicht mehr geeignet", schrieb Grube in einem Gastkommentar für die "Jüdische Allgemeine" (Donnerstag). Er ist Präsident der Lagergemeinschaft Dachau.

"Auf dem Flugblatt kommt eine Verhöhnung aller Schoah-Opfer - darunter natürlich Juden, aber auch Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten, andere humanistisch eingestellte Menschen, Kriegsgegner, Zeugen Jehovas, sowjetische Kriegsgefangene, Bürger anderer Länder und Kranke - zum Ausdruck, die zutiefst schockiert", so Grube.



Seine Verwandtschaft mütterlicherseits sei von den Nazis ermordet worden, schrieb Grube. "Ich selbst habe das Konzentrationslager Theresienstadt überlebt. Auch deshalb berührt mich die entstandene Debatte sehr."



CDU-Politikerin: "Schockiert über Aiwangers triumphierendes Auftreten"

Kritik kommt auch aus der Union. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien hat das Auftreten Aiwangers ebenfalls kritisiert. "Es hat mich schockiert, dass Aiwanger nach Söders Entscheidung geradezu triumphierend aufgetreten ist - anstatt, wie gefordert, Reue und Demut zu zeigen", sagte die schleswig-holsteinische Bildungsministerin der Wochenzeitung "Die Zeit".



Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor entschieden, Aiwanger trotz der Vorwürfe wegen eines antisemitischen Flugblatts im Amt zu halten. "Aiwangers dürre, geradezu unempathische Erklärung lässt mich ratlos zurück", sagte Prien.



Aus Priens Sicht haben die Vorgänge schwerwiegende Folgen. "Die Debatte um Aiwanger und die Tatsache, dass er im Amt bleibt, ist eine Zäsur für die Erinnerungskultur in Deutschland. Das hätte sich die AfD nicht schöner ausdenken können. "Erinnerungspolitisch erleben wir in Deutschland im Moment dunkle Tage."



Die CDU-Politikerin wirft Aiwanger vor, sich als Opfer einer Kampagne zu stilisieren. "Die Täter-Opfer-Umkehr, die er jetzt betreibt, wenn er von einer Schmutzkampagne spricht, ist wirklich verwerflich", sagte Prien, die aus einer jüdischen Familie stammt. Es stelle sich die Frage: "Gilt weiterhin die gesellschaftliche Norm, wonach Antisemitismus in unserem Land keinen Platz hat? Ich fürchte, durch das, was wir jetzt erlebt haben, ist diese gesellschaftliche Norm verschoben worden." (Simon Sachseder, Sönke Möhl, Corinna Schwanhold, dpa)