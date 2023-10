CSU und Freie Wähler vor Lackmustest

Der Start in die zweite Koalition von CSU und Freien Wählern könnte rumpeliger kaum sein. Erst werfen sich die beiden Wunschpartner gegenseitig vor "mädchenhaft" und "pubertär" zu sein, dann fordert CSU-Chef Markus Söder ein Demokratiebekenntnis, bevor überhaupt sondiert werden kann, was wiederum von den Freien Wählern als "verstörend" empfunden wird und Parteichef Hubert Aiwanger zur Aussage drängt, er wolle in der neuen Regierung nicht mehr gedemütigt, sondern fair behandelt werden.



Wenn sich die Vertreter beider Fraktionen am Donnerstag im Landtag erstmals gegenübersitzen, wird es also viel zu besprechen geben. Und damit sind noch gar nicht Inhalte der künftigen Regierungsarbeit oder gar die Verteilung der Ministerien gemeint. Ein Überblick.



KABINETTSSPEKULATIONEN: So sehr und so ironisch Söder schon am Montag den Wahrheitsgehalt aller "klug und gut gemeinten Spekulationen" infrage stellte, die Verteilung der Ministerien und Personalien war, ist und bleibt eine der spannendsten Fragen der Verhandlungen. Und nachdem der bisherige Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zum neuen Chef der CSU-Landtagsfraktion gewählt wurde, ist schon jetzt klar, dass sich das neue Kabinett vom alten unterscheiden wird.



GESETZE POSTEN: Abgesehen von Söder selbst, der natürlich wieder Ministerpräsident werden wird, gibt es eine Reihe von Namen und Posten, die bleiben dürften: Das gilt sicher für Wirtschaftsminister Aiwanger (Freie Wähler), Innenminister Joachim Herrmann, Finanzminister Albert Füracker und Staatskanzleichef Florian Herrmann (alle CSU). Seitens der CSU dürften auch Markus Blume (Wissenschaft), Christian Bernreiter (Verkehr), Judith Gerlach (Digitales) und Michaela Kaniber (Agrar) im neuen Ministerrat als gesetzt gelten. Mit Abstrichen wird dies auch über Ulrike Scharf (Soziales), Georg Eisenreich (Justiz) und Melanie Huml (Europa) kolportiert. Sie alle eint aber das Schicksal - so die Vermutungen -, dass noch völlig offen ist, ob es ihre Ministerien wie bisher noch geben wird beziehungsweise diese noch von der CSU verantwortet werden. Die Zuständigkeiten der Häuser könnten auch neu sortiert werden. Häufig fällt in dem Zusammenhang das erst vor fünf Jahren neu gegründete Digitalministerium. Es könnte etwa Finanzen/Heimat oder Wissenschaft zugeordnet werden.



AUSGANGSLAGE FREIE WÄHLER: Die bisherigen Ressorts Wirtschaft, Kultus (Michael Piazolo) und Umwelt (Thorsten Glauber) dürften die Freien Wähler nicht abgeben wollen. Nachdem die Freien Wähler als großer Sieger der Wahl mit einem Rekordergebnis in die Verhandlungen gehen, wollen sie ein viertes Ministerium. Aiwanger hat in dem Kontext schon das Landwirtschaftsministerium gefordert, dies hatte Söder aber seinerseits wiederum kategorisch abgelehnt. Als potenzielle Minister gehandelt werden der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Fabian Mehring, die frühere EU-Abgeordnete Ulrike Müller, Ex-TV-Richter Alexander Hold und der bisherige Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert, der in der "Süddeutschen Zeitung" offensiv ein Ministerium einforderte. Auf Nachfrage erklärt Aiwanger am Mittwoch, schwächt seine Forderung ab, spricht davon, dass es auch auf die Größe der Ministerien ankomme, auf die Zahl der Minister und Staatssekretäre und die Reihenfolge der Vergabe der Häuser. "Aber ich bin überzeugt, wir werden uns einig." Zugleich kann er sich aber auch nicht verkneifen, dass die bayerische Verfassung "starke autonome Ministerien" vorsehe, und dazu passe nicht, dass Söder meine, er habe "die alles dominierende Rolle" mit weitreichenden Befugnissen.



PROPORZ: Bei der CSU ist es üblich, dass jeder Regierungsbezirk mit mindestens einem Minister am Kabinettstisch vertreten ist. Dies ist nach dem Ausscheiden von Holetschek aktuell für Schwaben nicht mehr gegeben. Auch wenn die Zahl der Kabinettsposten für die CSU nach der Wahl wohl nicht wachsen wird, herrscht in der CSU aber nach wie vor die Erwartungshaltung vor, dass der Proporz beibehalten wird. Gehandelt werden hier Namen wie Eric Beißwenger und Wolfgang Fackler.



FRAUENQUOTE: Bei den bisherigen Kabinettsbesetzungen war es Söder nach eigenem Bekunden immer wichtig, Frauen angemessen im Ministerrat zu berücksichtigen. 2020 gelang es ihm bei seiner Kabinettsumbildung, fünf Ministerinnen zu berufen. Dies hielt aber nicht lange an. Nach einer erneuten Umstellung im Februar 2022 ersetzte er Bauministerin Kerstin Schreyer mit Christian Bernreiter und schmolz damit den Frauenanteil ab. Zum Vergleich: Bei den Freien Wählern war bisher mit Anna Stolz nur eine Frau als Staatssekretärin (Kultus) im Kabinett. Auch bei den Freien Wählern erwarten daher viele eine Frau als Ministerin, sollten sie wirklich ein weiteres Ministerium erhalten.



ABLAUFPLAN: Die Fraktionen werden am Donnerstag erstmals zum klärenden Gespräch zusammenkommen, anschließend soll dem Vernehmen nach möglichst geräuschlos und schnell verhandelt werden. Ziel ist nach Worten Söders, die Koalitionsverhandlungen dann binnen zweieinhalb Wochen abzuschließen: nämlich in der Woche vor der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Landtags am 30. Oktober. Und wenn möglich solle dann bereits am Tag darauf, also am 31. Oktober, die Ministerpräsidenten-Wahl im Parlament sein. Es bleibt also noch viel Zeit für weiteren Streit und Spekulationen. (Marco Hadem und Christoph Trost, dpa)