Das funktioniert nicht

Wer ein Elektroauto besitzt, konnte früher über die hohen Benzinpreise nur müde lächeln. Doch der Preisvorteil von Elektroautos im Vergleich zum Verbrenner ist durch den verdreifachten Strompreis fast aufgefressen. Nicht die besten Voraussetzungen für das Vorhaben der Bundesregierung, bis 2030 rund 15 Millionen Elektroautos auf die Straße zu bringen. Bisher sind es erst etwas über 1 Million. Dabei dürfen ab 2035 EU-weit keine Verbrenner mehr zugelassen werden.



Fachleute wie Autopapst Ferdinand Dudenhöffer befürchten, dass Besitzer*innen von Elektroautos langfristig sogar im Nachteil sein könnten. In einer Studie kam das von ihm geführte Center Automotive Research (CAR) zu dem Ergebnis, dass sie bei einer Fahrleistung von 15 000 Kilometern pro Jahr und bei einem Stromtarif von 50 Cent pro Kilowattstunde (kWh) beziehungsweise einem Benzinpreis von 1,87 Euro pro Liter mit einem Verbrenner 71 Euro gespart hätten.



2023 lag der Strompreis im Schnitt bisher bei 42 Cent/kWh, das Prognos-Institut rechnet allerdings für das Gesamtjahr mit 50 Cent/kWh. Zwar lassen sich mit einer eigenen Ladestation für zu Hause einige Cent sparen, wenn sich die Anschaffungsgebühren amortisiert haben. Wer aber unterwegs an einer öffentlichen Station sein Elektroauto laden will, zahlt dafür im teuersten Tarif bis zu 79 Cent/kWh.



„Die Wirtschaftlichkeit eines Elektroautos wird durch hohe Stromkosten durchaus reduziert“, räumt ein Sprecher von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) auf BSZ-Anfrage ein. Sie sei aber in vielen Fällen nach wie vor besser als bei Verbrennern – vor allem mit einer eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach.

VDA: Wenn das aktuelle Ausbautempo nicht verfünffacht wird, fehlen im Jahr 2030 rund 800 000 Ladestationen

Tatsächlich hat sich die Anzahl der Elektroautos trotz der Energiekrise letztes Jahr auf bundesweit 833 000 Fahrzeuge mehr als verdoppelt. Dies lag aber auch daran, dass die Umweltprämie im neuen Jahr gesunken und die Förderung von Plug-in-Hybriden komplett entfallen ist. Im Januar brachen die Zulassungen ein. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) rechnet 2023 mit einem Rückgang der Verkaufszahlen um 8 beziehungsweise bei Hybriden um 30 Prozent.



Was also tun? CAR-Direktor Dudenhöffer fordert, die Prämien zu erhöhen. VDA-Präsidentin Hildegard Müller verlangt, die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß zu senken, mehr Rohstoffpartnerschaften für den Bau der Batterien und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Wenn das aktuelle Ausbautempo nicht verfünffacht werde, würden im Jahr 2030 rund 800 000 Ladestationen fehlen.



Das bayerische Verkehrsministerium hat zugesichert, den Ausbau zu beschleunigen. Bis 2030 soll es 70 000 öffentliche Ladepunkte im Freistaat geben. Aktuell sind es nur 12 000 – „und vor allem in Ballungsräumen“, kritisiert der grüne Landtagsabgeordnete Markus Büchler. Er hält die Pläne der Staatsregierung für zu unambitioniert. Baden-Württemberg plane fast dreimal mehr Ladepunkte.



Christian Krüger, Geschäftsführer der BayWa Mobility, kann bei dem Überbietungswettbewerb nur den Kopf schütteln. „Diese Attitüde stammt noch aus den Anfängen der Elektromobilität.“ Es brauche nicht mehr, sondern schnellere Ladestationen, damit diese nicht wie in München im Schnitt acht Stunden belegt sind (Seite 16). (David Lohmann)