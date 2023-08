Das Problem ist ein anderes

Die geplante Streichung des Elterngelds der Ampel-Bundesregierung für Paare mit einem Einkommen über 150 000 Euro sorgte für einen bundesweiten Aufschrei. Die grüne Familienministerin Lisa Paus hätte gern darauf verzichtet, FDP-Finanzminister Christian Lindner pochte allerdings auf Kostendisziplin. Der Staat spart sich dadurch aber lediglich 290 Millionen Euro. Im 476 Milliarden Euro umfassenden Bundesetat ist das ein vergleichsweise kleiner Posten. Dennoch führt die jüngste Debatte am Kern des Problems vorbei.



Das Elterngeld wurde 2007 eingeführt, damit sich Familien nach der Geburt 14 Monate ohne finanzielle Nachteile länger um ihr Kind kümmern können. Erklärtes Ziel war es dabei, insbesondere die Care-Arbeit der Väter zu erhöhen – die in der Regel immer noch die Hauptverdiener sind. Warum die Diskussion so hochkochte: unverständlich. Wenn Paare ein gemeinsam zu versteuerndes Einkommen von über 150 000 Euro haben, verdienen sie zusammen monatlich über 20 000 Euro brutto. Nicht unbedingt ein Betrag, bei dem sie auf staatliche Hilfen angewiesen sind.

Keine Erhöhung seit 16 Jahren

Ganz anders bei Familien mit einem Durchschnittseinkommen. Diese können es sich finanziell meist nicht leisten, dass der Vater zu Hause bleibt, weil er in der Regel das höhere Einkommen hat. Denn das Elterngeld wurde seit der Einführung vor 16 Jahren nicht erhöht. Es beträgt seitdem 65 Prozent des Netto-Einkommens, aber maximal 1800 Euro pro Monat. Trotz Inflation, Pandemie und Energiekrise. Dabei liegt das durchschnittliche monatliche Nettogehalt inzwischen bei rund 2600 Euro.



Obwohl sich die Ampel Gleichberechtigung auf die Fahnen geschrieben hat, tut sie durch ihr Nicht-Handeln genau das Gegenteil. Dabei wäre es durch den zunehmenden Arbeitskräftemangel dringend notwendig, vor allem Frauen dabei zu unterstützen, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Wie es besser geht, zeigt sich in Skandinavien. Dort werden nach der Geburt eines Kindes für 16 Monate 80 Prozent des Bruttogehalts gezahlt. Oft gibt der Arbeitgeber sogar noch etwas dazu. Entsprechend nehmen 42 Prozent der Männer Elternzeit – in Deutschland sind es nur 26 Prozent. Zeit, das zu ändern.