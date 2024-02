Fehlendes Fingerspitzengefühl

Eigentlich eine klare Sache: Der Bauausschuss von Memmingen hatte vergangene Woche den Antrag auf Errichtung eines Minaretts abgelehnt. Das missfiel dem SPD-Oberbürgermeister; er kündigte an, das Ergebnis nicht zu akzeptieren. Verwaltungsrechtlich ist das zulässig, politisch dagegen unklug. Denn der Stadtrat billigte die Entscheidung.



Der OB steht nun da als einer, der demokratische Mehrheiten nicht akzeptierem will und dem der eigene Stadtrat eine lange Nase dreht. Für viele Menschen bleibt hängen: Das Votum einer Volksvertretung wird ignoriert, wenn es der Exekutive politisch nicht in den Kram passt. Entsprechend wütend fiel der Tenor in den sozialen Medien aus: „Sozis und Grüne wollen die Ausbreitung des Islam in Deutschland durchdrücken.“



Natürlich ist die Sache komplizierter. Im Großen und Ganzen – das hatte das Stadtplanungsamt bestätigt – lässt sich baurechtlich gegen das Minarett nicht viel vorbringen: Es handelt sich um einen unbeplanten Innenbereich mit gewerblicher Prägung. Allerdings sind die Nachbargebäude viel kleiner, mit 24 Meter Höhe würde das Minarett diese um mehr als die Hälfte überragen. Unschön, aber noch diskutabel. Viel gewichtiger aber wiegt der Bauherr: die umstrittene Ditib-Gemeinde, die sich hierzulande als verlängerter Arm des autokratischen türkischen Präsidenten Erdo(g)an positioniert hat.



Und natürlich ist ein Minarett in einer bayerischen Kleinstadt auch ein politisches Symbol. Davor haben auch Menschen Angst, die keine AfD wählen. Es ist legitim, wenn CSU, FW und ÖDP dem Ausdruck verleihen. Die Erdo(g)an-Gefolgsleute wiederum wollen das Votum des Stadtrats nicht akzeptieren und kündigen eine Klage an. Während die AfD den Streit dankbar aufgreift und einen Bürgerentscheid initiieren will.



Der soziale Frieden im Ort ist erst mal perdu. Das alles wäre vermeidbar gewesen: mit einem OB, der im Vorfeld einen Kompromiss ausgelotet hätte. Man hätte auch den Bauherrn um eine Überarbeitung des Antrags bitten können, mit einer architektonisch bescheideneren Version. Wenn das alles nichts nützt, gilt es im Übrigen, ein Nein zu akzeptieren. Ohne eine demokratische Entscheidung, die nicht allen genehm ist, als Ausdruck rechten Denkens zu verteufeln.