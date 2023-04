Im vergangenen Jahr kehrten über 48 000 Menschen der evangelischen Kirche in Bayern den Rücken, ein Rekord. Doch Christian Kopp hofft, trotz geringerer Kirchensteuern wenigstens die Trägerschaft für die Schulen zu erhalten. Er erklärt, warum es neuen Realismus in der Asylfrage braucht und man konservative Mitglieder nicht verprellen darf.



BSZ Herr Kopp, Glückwunsch zu Ihrer Wahl – wenngleich es bei dieser mit vier Kandidat*innen und sechs Wahlgängen ja so profan zuging wie bei einem Nominierungsparteitag zur Bundestagswahl: Wünscht man sich da als Protestant nicht doch das vor der Welt verborgene Mysterium eines katholischen Konklave?

Christian Kopp (lacht) Der Generalvikar war am Wahltag bei uns zu Gast. Bis zum fünften Wahlgang fand er es sehr interessant – dann aber meinte er, das überlegen wir uns doch noch mal. Aber im Ernst: Die Wahl ist halt ein Vorgang mit ganz normalen Menschen. Wir leben in einer Zeit, in der es nicht mehr so einfach ist, Kompromisse zu finden und sich auf bestimmte Haltungen, oder, wie in diesem Fall, auf eine bestimmte Person zu einigen. Das haben wir erlebt.



BSZ Hat es Gräben aufgerissen?

Kopp Gar nicht. Wir hatten ja auch vier Kandidatinnen und Kandidaten; jede und jeder von denen hätte das hervorragend gemacht. Aber am Ende musste eine Entscheidung getroffen werden.



BSZ Auch die evangelische Kirche verliert immer mehr Gläubige durch Austritte – warum, wo sie doch genau all das macht, was man der katholischen Kirche als Maßnahme dagegen rät: Frauenordination, kein Zölibat und gesellschaftliche Progressivität?

Kopp Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern war dieser Trend bei uns in Deutschland in den vergangenen Jahren sogar noch gemäßigt. Das ist das Ergebnis der modernen Entwicklung. Die Menschen sind immer mehr auf sich selbst zurückgeworfen, Stichwort Individualisierung und Singularisierung. Man schaut sehr stark auf den Nutzen, den eine Organisation – auch die Kirche – der eigenen Person und der Entwicklung bringt. Wenn man davon zu wenig spürt oder die Kirche als nicht wichtig empfunden wird für das eigene Leben, dann stellt sich die Frage: warum da noch Mitglied sein?



BSZ Aber die Menschen erleben doch gerade existenzielle Sorgen wie seit Jahrzehnten nicht mehr: ein Krieg in Europa, Klimawandel, Inflation – das müsste doch das Bedürfnis nach Spiritualität und seelsorgerischem Beistand steigern?

Kopp Wir können als Kirche sehr gut Gemeinschaft herstellen, beispielsweise in der Jugendarbeit, aber auch in Gottesdiensten. Aber Gemeinschaft ist nicht das, was für viele Menschen gerade im Vordergrund steht. Die technologische Entwicklung etwa beschleunigt sich rasant, das zwingt zur Stabilisierung der eigenen Persönlichkeit. Für viele Menschen bleiben da keine Kapazitäten mehr, um Zeit in der Gemeinschaft zu verbringen. Davon sind allerdings viele Organisationen betroffen, die sich Gemeinschaft als Kernaufgabe gestellt haben.



BSZ Wenn die aktuellen Kirchenaustrittszahlen bekannt gegeben werden, versichern die führenden Geistlichen stets: man habe verstanden und werde reagieren – aber wäre es nicht ehrlich zuzugeben, dass diese Entwicklung sich nicht umkehren wird?

Kopp Seit 20 Jahren verlieren beide großen christlichen Religionsgemeinschaften kontinuierlich Mitglieder. Und ja, das wird so weitergehen. Die oben genannten Trends sind sehr stark – dagegen kommen wir auch mit bester Praxis nicht mehr an. Selbst die hervorragende Arbeit unserer Beschäftigten in der Kirche kann diese mächtigen Kräfte der Moderne nicht mehr beeinflussen.



BSZ Könnte der evangelischen Landeskirche auch wie dem Bistum Eichstätt drohen, dass es sich aufgrund sinkender Kirchensteuereinnahmen von Schulen in seiner Trägerschaft trennen muss?

Kopp Wir müssen uns der Frage stellen, was wir uns in Zukunft noch leisten können und wofür wir noch die Ressourcen bereitstellen können. Speziell die Schulen sind bei uns aber sehr hoch angesiedelt. Das Wohl von Kindern hat in der protestantischen Theologie eine zentrale Bedeutung. Deshalb werden wir alles in unserer Macht stehende tun, damit wir zumindest in näherer Zukunft gerade in diesem Bereich keine Einschnitte vornehmen müssen.



BSZ Und ergänzend zu den sinkenden eigenen Einnahmen will ihnen die Bundesregierung jetzt auch noch die staatlichen Zuschüsse aus dem Steueraufkommen streichen.

Kopp Da muss man sehr differenziert hinschauen. Bei einigen Punkten – etwa der Finanzierung des Landeskirchenrats oder des Landesbischofs – fordern wir selbst schon seit Jahren, dass das anders geregelt werden muss. Wenn man aber den Kirchen die Unterstützung streicht, dann fällt diese beispielsweise auch für andere Organisationen weg, die sich gesellschaftlich engagieren – etwa beim Humanistischen Bund. Aber darüber wird ganz wenig geredet. Die zuständigen Landesregierungen sind in den Gesprächen dazu mit der Ampel-Regierung auch sehr zurückhaltend. In den Ländern erkennt man nämlich, welchen entscheidenden Beitrag die Religionsgemeinschaften zum Gedeihen des Landes insgesamt beitragen.



BSZ Sie kündigten an, sich im neuen Amt auch politisch einzumischen – zu welchen Themen?

Kopp Der aktiv gelebte christliche Glaube hat Auswirkungen auf alles, auf das private wie das öffentliche Leben. Und das biblische Evangelium ist eine Botschaft, die sich sehr stark um den sozialen Ausgleich und um Gerechtigkeit dreht.



BSZ Bei Ihrem Vorgänger Heinrich Bedford-Strohm hieß es mitunter: Wenn der sich politisch äußert, ist der inhaltliche Unterschied zu den Statements des Führungspersonals der Grünen nicht mehr feststellbar.

Kopp Mir ist wichtig zu sehen, dass zu unserer Religionsgemeinschaft viele verschiedene Menschen gehören. Und die bilden ein sehr großes Spektrum an politischen Einstellungen. Ich will, dass alle diese Menschen sich in unserer Kirche weiter wohlfühlen. Auch mein Vorgänger hat sich stark gemacht für das Thema soziale Gerechtigkeit. Das einer bestimmten politischen Partei zuzuordnen ist nicht der richtige Weg – da bin ich mit ihm einig. Trotz der aktuellen immensen Preissteigerungen ist es ganz wichtig, dass die Menschen noch sagen: „Das ist mein Land und hier kann ich meinen Alltag bestreiten.“



BSZ Kann man ein evangelischer Christ sein, auch wenn man zur Migration eine kritisch-skeptische Haltung einnimmt?

Kopp Die Frage des Umgangs mit Geflüchteten muss diskutiert werden.



BSZ Verzeihung, aber genau zu diesem Punkt sagte Ihr Vorgänger immer: das werde nicht diskutiert – wer herkommt, wird aufgenommen. Und wer es anders sah, fand sich auch als evangelischer Christ ganz schnell in der rechten Ecke wieder.

Kopp Wir brauchen Ausgleichsprozesse. In einem kleinen Dorf mit wenig Bevölkerung können nicht plötzlich sehr viele neue Menschen dazu kommen, die auf der Flucht sind mit all ihren Traumata und Problemen. Da braucht es unbedingt Gespräche. Und mit Sicherheit muss auch Rücksicht genommen werden auf die politische Stimmung in einem Land – sonst bekommen wir radikale Verhältnisse. Gleichzeitig ist aber der Satz „Habt Ihr dem Fremdling Obdach gegeben?“ ein biblischer Auftrag. Da muss abgewogen werden und auf europäischer Ebene miteinander geredet werden.



BSZ Am Ende wird es aber ohne Zurückweisungen von Nicht-Asylberechtigten und womöglich auch ohne Zäune nicht gehen – trägt das die evangelische Kirche mit?

Kopp Das ist doch eine theoretische Frage. Mal ehrlich: Wo soll man denn diesen Zaun bauen? Wir können ja nicht um ganz Europa herum einen Zaun bauen, wie soll das funktionieren? Nein, wir müssen die Menschen dort unterstützen, wo sie leben und wo sie vielleicht aus Existenzangst wegwollen – damit sie dort ein lebenswertes Leben haben und dort bleiben.



BSZ Auch innerkirchlich war die Haltung der Führung in den vergangenen Jahren sehr progressiv: die Bibel in sogenannter geschlechtergerechter Sprache (es sollte nicht mehr „Vater unser im Himmel heißen“) oder auch die Trauungen homosexueller Paare sowie offen schwule beziehungsweise lesbische Geistliche – eine Überforderung für manche konservative Christen?

Kopp (lacht) Wir werden das Vaterunser weiter so beten, wie wir es jetzt tun. Aber wenn wir als Protestanten etwas können, dann ist es das Zusammenhalten des Verschiedenen. Die evangelische Kirche – auch dank ihrer Aufgliederung in heute 20 Landeskirchen in Deutschland – hat es in ihrer Geschichte hervorragend verstanden, unterschiedliche Haltungen zur Kirche als Institution, aber auch unterschiedliche Verständnisse der biblischen Texte gut im Kontakt miteinander zu halten. Wir sollten da keine extremen Positionen beziehen nach dem Motto: „Man ist nur evangelisch, wenn man so und so denkt“. Das würde auch nicht passen zur Haltung, die Jesus zum Menschen eingenommen hat.

(Interview: André Paul)



Bildunterschrift zum Foto im Text:

Der 58-jährige Christian Kopp war zuvor Regionalbischof von München und Oberbayern. (Foto: dpa/Sven Hoppe)