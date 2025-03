Auto rast in Mannheim in Menschenmenge - zwei Tote sowie Schwerverletzte

In Mannheim ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, sagte ein Polizeisprecher. Ein Todesopfer bestätigte die Polizei bereits. Wie die dpa aus Sicherheitskreisen erfahren haben will, soll auch ein zweiter Mensch ums Leben gekommen. Im Uniklinikum werden derzeit drei Verletzte behandelt. Der Klinik zufolge seien zwei Erwachsene und ein Kind mit hoher medizinischer Dringlichkeit eingestuft worden. Zudem wurden laut Medienberichten zahlreiche Menschen leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am zentralen Paradeplatz in der Innenstadt von Mannheim. Die Stadt ist mit rund 320.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs. Polizei und Rettungskräfte sind laut Polizei vor Ort.

Einem dpa-Reporter zufolge waren am Ort des Geschehens Trümmer zu sehen, mindestens eine Person lag demnach abgedeckt unter einer Plane. Der mutmaßliche Todesfahrer ist laut dem baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (CDU) zufolge ein 40-jähriger Deutscher aus Rheinland-Pfalz. Der "Spiegel" berichtet, der Mann sei psychisch krank. (dpa/BSZ)

Anmerkung der Redaktion: Der Artikel wird laufend aktualisiert.