Angriffe erfolgen meistens unter Alkoholeinfluss

Erst Berlin, jetzt Trier: Die Straftaten gegen Einsatzkräfte der Polizei nehmen zu. Bundesweit sind die Fälle von Gewalt laut Bundeskriminalamt seit 2012 um 23 Prozent auf rund 40 000 gestiegen. Hinzu kommen Angriffe auf Rettungskräfte und Feuerwehrleute – auch in Bayern. Manchen dürfte noch die Auseinandersetzung in Augsburg in Erinnerung sein, bei der 2019 ein Feuerwehrmann nach einem Schlag auf den Kopf verstarb.



In Bayern gab es 2021 insgesamt 275 Straftaten gegen Mitglieder von Feuerwehr, Rettungsdienst oder Technischem Hilfswerk, wie die Staatsregierung auf eine schriftliche Anfrage des Landtagsabgeordneten Martin Böhm (AfD) mitteilte. Deutlich höher liegen die Zahlen bei der Gewalt gegen Polizeikräfte. 2021 wurden 6370 solcher Delikte registriert. Die Palette reicht von tätlichen Angriffen über gefährliche Körperverletzung bis hin zu schwerem Landfriedensbruch.



„Diese erschreckenden Zahlen belegen, wie gering die Akzeptanz staatlicher Institutionen in manchen Kreisen der Bevölkerung mittlerweile ist“, sagt Böhm. Der Abgeordnete verweist darauf, dass laut offiziellen Zahlen knapp 27 Prozent der Tatverdächtigen keinen deutschen Pass haben. Allerdings waren die Straftaten gegen Polizeieinsatzkräfte in Bayern vor der Flüchtlingskrise 2015 mit rund 6920 Fällen höher als aktuell.

Die Straftaten gegen Polizeieinsatzkräfte in Bayern waren vor der Flüchtlingskrise 2015 höher

Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze sieht entsprechend nicht die Migration als ausschlaggebend für die hohen Zahlen an, sondern den Rausch: „Mehr als jeder zweite Tatverdächtige stand während der Tat unter Alkoholeinfluss“, erklärt sie. Die Staatsregierung müsse daher mehr Präventionsprogramme mit Blick auf den „Aggressionsverstärker Nummer eins“ auflegen. Die meisten Tatverdächtigen seien schließlich polizeibekannt.



Die Staatsregierung hingegen setzt vor allem auf die Kombination aus Schutz und Abschreckung: In den letzten Jahren wurden unter anderem ballistische Schutzausrüstungen, neue Einsatzstöcke, Dienstpistolen und Taser beschafft. Im Rahmen des Aktionsplans „Gewalt gegen Einsatzkräfte“ können besonders schwerwiegende Straftaten seit 2020 von Polizei und Staatsanwaltschaft beschleunigt bearbeitet werden.



Hilfreich wäre daneben, wenn die Polizeistellen bei der Berichterstattung etwas besonnener wären. In Berlin waren nach der Silvesternacht ständig neue Zahlen zu Tatverdächtigen sowie zu deren Herkunft im Umlauf. Und in Trier verwirrten die Ordnungskräfte mit Berichten über Eisenstangen, die zunächst angeblich als Waffen eingesetzt wurden, dann wieder nicht. Derlei sorgt nicht unbedingt für Vertrauen in der Bevölkerung. (David Lohmann)