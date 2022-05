BSZ: Herr Hagen, für die FDP ist es zuletzt nicht gut gelaufen. Die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen waren für Ihre Partei desaströs. Kommendes Jahr wird in Bayern gewählt. Sind Sie alarmiert?

Martin Hagen: Wir sind mit Blick auf die bayerische Landtagswahl sehr optimistisch, in Umfragen liegen wir momentan bei 7 Prozent. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir eineinhalb Jahre vor einer Landtagswahl in Bayern schon mal so gut dastanden. Zudem ist die Ausgangslage in Bayern eine ganz andere als in NRW und Schleswig-Holstein.

BSZ: Inwiefern?

Hagen: In Schleswig Holstein stand der beliebteste Ministerpräsident Deutschlands zur Wahl, der sicherlich auch viele FDP-Stimmen abgezogen hat. Da ist die Lage mit Markus Söder anders. Und in NRW hatten wir am Ende ein Elefantenrennen zwischen den beiden großen Parteien, das zulasten der anderen ging. Auch das wird es in Bayern nicht geben.

BSZ: Zurzeit freuen sich viele Menschen auch in Bayern über die Corona-Lockerungen, die es ohne die FDP nie gegeben hätte. Aber bei den jüngsten Landtagswahlen hat das offenbar keine Rolle gespielt. Finden Sie das undankbar?

Hagen: Dankbarkeit ist in der Politik keine Kategorie. Die Leute wählen eine Partei, weil sie sich für die Zukunft etwas erhoffen. Die Menschen freuen sich also, dass ihnen die FDP die Rückkehr zur Normalität ermöglicht hat, aber das allein ist noch kein Wahlgrund. Momentan beschäftigt die Leute der Ukraine-Krieg. Die FDP hat aber auf Bundesebene kein außenpolitisches Ressort, da sind die Grünen mit ihrer Außenministerin öffentlich wahrnehmbarer. Aber das wird sich wieder ändern.

BSZ: War es mit Blick auf Corona die falsche Strategie, auf weitgehende Lockerungen zu setzen?

Hagen: Die Lockerungen waren im März ja noch hoch umstritten. Die FDP hat sich hier gegen erhebliche Widerstände durchsetzen müssen. Ich glaube, dass wir jetzt zwei Monate später ganz nüchtern sagen können: Die Realität hat gezeigt, dass die FDP recht hatte. Wir haben in fast allen Bereichen die Rückkehr zur Normalität geschafft, und die Infektions- und Hospitalisierungszahlen sind nicht gestiegen, sondern massiv gesunken.

BSZ: Und wie soll es weitergehen? Gesundheitsminister Lauterbach und die Grünen fordern bereits jetzt Vorkehrungen, die für den Herbst erneut Grundrechtseinschränkungen erlauben. Wird díe FDP das blockieren?

Hagen: Herr Lauterbach begründet das ja mit einer Killervariante, die er schon wieder kommen sieht. Alle Experten sagen mir, dass sie das nicht erwarten, dass sie das für unwahrscheinlich halten. Wenn wir es im Herbst mit Omikron oder etwas Vergleichbarem zu tun haben, sehe ich keinen Grund für erneute Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Wir haben eine hohe Impfquote und eine hohe Genesenenquote. Momentan gilt das Prinzip, dass Einschränkungen nur dann erfolgen, wenn eine Überlastung der Krankenhäuser droht beziehungsweise eine neue gefährliche Virusvariante auftaucht. Dabei würde ich es auch im Herbst belassen.

BSZ: Die FDP will die in Deutschland noch geltende Maskenpflicht im ÖPNV abschaffen. Bislang gibt’s dafür keine Mehrheit. Bleibt die Maske für immer?

Hagen: Es ist tatsächlich Unsinn, dass Leute, auch Politiker übrigens, ohne Maske im vollen Bierzelt feiern, und danach in der S-Bahn muss man die FFP2-Maske tragen. Ich hoffe jetzt einfach, dass bei den anderen Parteien ein Umdenken einsetzt. Vielleicht hilft ja sanfter Druck aus der Bevölkerung. Briefe und Mails an CSU, Freie Wähler, Grüne und SPD können da Wunder bewirken.

BSZ: Abgesehen von Corona: Wie wollen Sie in Bayern bei den Wähler*innen punkten?

Hagen: Es wird im Landtagswahlkampf vor allem darum gehen, wer Bayern wirtschaftlich stark halten kann. Wir verzeichnen eine hohe Inflation, steigende Energiepreise, wir haben eine für die Wirtschaft sehr gefährliche demografische Entwicklung, die den Fachkräftemangel verschärfen wird. Deshalb ist jetzt nicht mehr die Zeit, in der man Politik macht, um Wohlstand zu verteilen. Jetzt muss man Politik machen, um Wohlstand zu erwirtschaften. Die FDP wird mit ihrer Wirtschaftskompetenz im Wahlkampf punkten. Ansonsten wird die Wahl auch eine Abstimmung sein über den Führungsstil von Markus Söder und die skandalbehaftete CSU.

BSZ: Welche Lösungen hat die FDP denn parat, um die wachsende Inflation zu stoppen?

Hagen: Der größte Hebel sitzt bei der Europäischen Zentralbank, die politisch unabhängig ist. Der Staat selbst sollte seinerseits alles dafür tun, die Inflation nicht weiter anzuheizen. Dazu gehört, dass man wieder auf ausgeglichene Haushalte achtet. Natürlich haben wir wegen der Pandemie und der Ukraine-Krise eine Sondersituation, die zu einer erhöhten Verschuldung auf Bundes- und auf Landesebene geführt hat. Aber wir müssen ab dem kommenden Jahr die Schuldenbremse wieder einhalten, auch um die Inflation in den Griff zu bekommen.

BSZ: Was wäre anders gelaufen, wenn in den letzten Jahren ein schwarz-gelbes Bündnis Bayern regiert hätte?

Hagen: Wir hätten eine grundrechtsorientiertere Corona-Politik erlebt. Es hätte wirtschaftspolitisch einen stärkeren Fokus gegeben auf Industrie, Luft- und Raumfahrt, auf Hightech und Start-ups. Und wir wären weiter vorangekommen beim Ausbau von Infrastrukturprojekten. Vor allem in der Energieversorgung hat sich in den letzten Jahren überhaupt nichts getan in Bayern. Es war doch bekannt, dass 2022 das letzte Kernkraftwerk vom Netz gehen würde, aber es wurde nichts dafür getan, die Stromlücke zu schließen. Im Gegenteil! Die Freien Wähler haben den Leitungsausbau blockiert, und die CSU hat mit der 10H-Regel den Ausbau der Windkraft verhindert.

BSZ: Würden Sie die Atommeiler länger laufen lassen, um die aktuell bedrohte Stromversorgung zu sichern?

Hagen: Ich glaube, dass Deutschland damals mit dem Atomausstieg einen Fehler begangen hat. Die Reihenfolge, erst aus der Kernkraft auszusteigen und erst dann aus Kohle und Gas, war auch klimapolitisch falsch. Ich würde mir wünschen, dass jetzt zumindest die Restlaufzeiten der noch laufenden AKWs verlängert werden, damit wir ein Stück weit unabhängiger sind von russischem Gas.

BSZ: Wie heizen Sie zu Hause?

Hagen: Mit Gas. Und ich merke gerade, wie teuer das geworden ist.

(Interview: Waltraud Taschner)