Der Krieg auf Social Media

Fake News, Gewaltvideos, Mordaufrufe: Der Krieg in Israel und Gaza wird auch auf Social Media geführt. Es ist richtig, dass solche Inhalte gelöscht werden. Immer öfter schießt man dabei aber übers Ziel hinaus. Wo beginnt, wo endet die Meinungsfreiheit?



Zu Kriegsbeginn verbreitete die Terrororganisation Hamas Videos von Exekutionen, die von Kameras auf den Kalaschnikows aufgenommen wurden. Dennoch dauerte es mehrere Tage, bis die Kanäle gesperrt waren. „Antisemitische Postings sowie Inhalte, die Terroranschläge gegen Zivilisten begrüßen oder verharmlosen sowie zum Völkermord an Israelis aufrufen, haben zugenommen“, bestätigt das Bundesdigitalministerium.



Dabei hat allein Tiktok seit Kriegsbeginn am 7. Oktober bis Mitte November weltweit über zwölf Millionen Videos gelöscht: wegen Hassrede, Terrorismus und Fehlinformationen. Das ergab eine Anfrage der Staatszeitung. Gelöscht wurden auch Fake-Accounts, die im selben Zeitraum um 67 Prozent auf 35 Millionen angestiegen seien. Meta, wozu Facebook und Instagram gehören, hat nach eigener Aussage nach Kriegsbeginn täglich bis zu siebenmal mehr Inhalte entfernt als vorher.



Dem fallen aber offenbar auch Postings zum Opfer, die nicht antisemitisch sind. Eine Nutzerin schrieb zum Beispiel auf Instagram unter ein Bild eines Fotografen des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) „Sind es nur Namen? Oder Menschen?“ und wurde dafür gesperrt. „Ich finde es beängstigend, wie israelkritische Kommentare, die auf die Menschenrechtsverletzungen hinweisen, blockiert werden“, klagt sie im Gespräch mit der BSZ. Natürlich lässt sich gegen die Entscheidung Beschwerde einlegen – aber wer macht sich schon den Aufwand?

Beiträge nicht richtig angezeigt

Meta räumt auf Nachfrage ein, dass Beiträge teilweise nicht richtig angezeigt wurden. „Dieser Fehler betraf nicht nur Leute, die versuchten, über die Geschehnisse in Israel und Gaza zu posten.“ Tiktok wiederum prüft Inhalte mit KI und IT-Fachleuten.



Laut bayerischem Justizministerium sind Plattformbetreiber grundsätzlich berechtigt, Inhalte auch unterhalb der Schwelle des Strafrechts aufgrund ihrer Gemeinschaftsstandards zu löschen.

Die Israelitische Kultusgemeinde in Bayern findet dennoch, dass zu wenig gelöscht wird. Deren Vizepräsidentin Anna Zisler beklagt beim Entfernen von Fake News „Versäumnisse“ – sowohl bei sozialen Medien als auch bei deren Überprüfung durch die Bundesregierung.



Reagiert hat auch die Europäische Union, die wegen falscher Informationen über den Terrorangriff auf Israel eine Prüfung gegen Tiktok und Elon Musks Kurznachrichtendienst X eingeleitet hat. Bei Letzterem soll seit Kriegsbeginn der Anteil antisemitischer Inhalte um mehr als 900 Prozent angestiegen sein. Erstmals kommt dabei der neue europäische Digital Services Act (DSA) zum Einsatz. Dieser sieht bei groben Verstößen Strafen bis zu einer Höhe von 6 Prozent des globalen Umsatzes vor.

Digitalminister Mehring kritisiert die EU-Digitalrichtlinie DSA

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) lobt zwar den DSA. Bei den Löschfristen für Hass und Hetze sei er aber im Vergleich zu den deutschen Gesetzen eher ein Rückschritt. Das Digitale-Dienste- Gesetz (DDG), das die Umsetzung in Deutschland regelt, müsse festgestellte Defizite dringend ausgleichen.



Konkrete Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Bayern haben die Postings nach Bewertung des Landeskriminalamts noch nicht. Seit Kriegsbeginn seien lediglich 66 Straftaten im Zusammenhang mit dem Nahost-konflikt bekannt geworden. „Unabhängig dessen sind sie jedoch grundsätzlich dazu geeignet, das subjektive Sicherheitsempfinden der betroffenen jüdischen oder israelischen Bevölkerung zu beeinträchtigen“, betont ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums. Die Gegenmaßnahmen könnten aus Gründen des „Quellen- beziehungsweise Geheimschutzes“ nicht genannt werden.



Im Bayerischen Landtag werden die Maßnahmen unterschiedlich bewertet. „In einer Demokratie muss jede und jeder die Möglichkeit haben, Meinungen öffentlich zu äußern“, sagt Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze. Allerdings müsse es dafür klare Regeln geben. Die AfD lehnt jegliche Einschränkungen ab. Laut Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner sind nicht die sozialen Netzwerke eine Gefahr für die Demokratie, „sondern deren Zensur und Überregulierung durch Regierungen und die EU“.



Welche Beiträge gelöscht werden dürfen und welche nicht – dazu wäre in Zukunft eine einheitliche Rechtsprechung wünschenswert.

(David Lohmann)