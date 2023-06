Der Wahlkampf hat begonnen

Es hätte für Hubert Aiwanger bestimmt günstigere Zeitpunkte für eine Regierungserklärung zur bayerischen Wirtschaftspolitik gegeben als diesen Mittwoch. Dass sich aber kaum jemand für seine Leistungsbilanz der vergangenen Jahre interessierte, hatte sich der Wirtschaftsminister und Chef der Freien Wähler selbst eingebrockt: mit einem denkwürdigen Auftritt am Samstag bei einer Demonstration in Erding gegen die – inzwischen entschärften – Heizungspläne der Bundesregierung. Vor rund 13.000 Menschen rief ein aufgebrachter Aiwanger, dass sich die „schweigende große Mehrheit in diesem Lande die Demokratie zurückholen“ und die „Berliner Chaoten vor sich hertreiben“ müsse. Die Ampel-Koalitionäre hätten „den Arsch offen“.



Im Nachgang hatten Aiwangers Tiraden fast zu einer kleinen Koalitionskrise geführt. Landtagspräsidentin Ilse Aigner hob mahnend den Zeigefinger, Staatskanzleiminister Florian Herrmann (beide CSU) nannte Aiwangers Wortwahl für ein Regierungsmitglied „leider unangemessen“. In der Kabinettssitzung am Dienstag hatte die Befassung mit Aiwangers Auftritt breiteren Raum eingenommen, wie Herrmann wissen ließ. „Das Thema ist ausführlich erörtert worden“, sagte er. Eine Chiffre dafür, dass hinter verschlossenen Türen Klartext geredet worden war. Die vorgeschaltete Koalitionsrunde war dem Vernehmen nach inhaltlich und atmosphärisch ähnlich verlaufen. Aiwanger sei, so hieß es, „ins Gewissen geredet“ worden.

Unbeeindruckt von den Wellen

Seine Regierungserklärung hielt Aiwanger äußerlich unbeeindruckt von den Wellen, die er ausgelöst hatte. Bayern stehe bestens da, jetzt gehe es darum, den Wohlstand durch eine starke Wirtschaft zu sichern. Er zählte die Hightech-Agenda auf, die Förderung des Automobil-Clusters, seine Wasserstoffinitiative, eine neue Dynamik bei Windkraft und Firmengründungen, die kostenfreie Meisterausbildung, die Tourismus- und Regionalförderung. Das alles sei ein Zeichen gegen die „fehlgeleitete Ampel-Wirtschaftspolitik“, die auf Ideologie und Verbote setze. „Mit einer grünen Wirtschaftspolitik wandert die Wirtschaft nach Amerika ab und der Wolf beherrscht den ländlichen Raum“, erklärte Aiwanger. Neue Initiativen nannte er nicht.



Wenn Aiwanger gehofft haben sollte, mit business as usual die Wogen geglättet zu haben, hatte er sich gewaltig getäuscht. Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze bezeichnete seinen Erdinger Auftritt als „Lehrbuchbeschreibung eines astreinen Rechtspopulisten und geistigen Brandstifters“. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dürfe nicht zulassen, dass Mitglieder seiner Regierung „rote Linien überschreiten“. Deshalb forderte Schulze Söder auf, Aiwanger zu entlassen. Wirtschaftspolitisch habe Aiwanger ohnehin nichts geliefert. Weder zum dringend nötigen Ausbau der erneuerbaren Energien noch zur Bekämpfung des Fachkräftemangels oder der Stärkung der beruflichen Bildung.

Kein „Bierzeltsprücheklopfer“ als Minister

SPD-Fraktionschef Florian von Brunn schloss sich der Rücktrittsforderung an. Bayerns Wirtschaft wolle keinen „Bierzeltsprücheklopfer“ als Minister, sondern einen, der die Herausforderungen im Land anpacke. Ähnlich sah es FDP-Fraktionschef Martin Hagen. Während Aiwanger „Krawall gemacht“ und sich ums Gendern und um Kuhfladen gekümmert habe, habe die Bundesregierung das Land gut durch den Winter gebracht, ein Fachkräftezuwanderungsgesetz erarbeitet und nun beim Heizungsgesetz einen praktikablen Kompromiss gefunden. Aiwangers Rücktritt forderte Hagen aber nicht.



Auch die AfD wandte sich gegen die Demission Aiwangers, sie stellte sich als einzige Fraktion hinter dessen Erdinger Aussagen. „Warum soll ein Wirtschaftsminister entlassen werden, wenn er einmal in viereinhalb Jahren ein gute Rede hält“, fragte Fraktionsvize Gerd Mannes. In diesem Moment machte Aiwanger keinen sehr glücklichen Eindruck. Während die CSU sich mit Solidaritätsbekundungen für Aiwanger zurückhielt, betonte FW-Fraktionschef Florian Streibl seinen Stolz auf Aiwangers wirtschaftspolitische Leistungen.



Ob die Großdemo in Erding dazu beigetragen hat, dass die Ampel das Heizungsgesetz entschärft hat? Wer weiß das schon.

(Jürgen Umlauft)