„Die Union ist sich des Ernstes der Lage nicht bewusst“

Die Umfragen sehen alles andere als rosig aus für die SPD. Doch die neue Generalsekretärin Ruth Müller verspricht einen kraftvollen Wahlkampf. Die 55-jährige Niederbayerin haut so schnell nichts um. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende sitzt seit 2013 im Landtag und kennt sich aus mit Herausforderungen: Sie kommt vom Land, wo die SPD traditionell wenig Boden gutmachen kann.



BSZ: Frau Müller, Sie werden erstmals einen Landtagswahlkampf managen. Welche Erfahrung bringen Sie dafür mit?

Ruth Müller: Auf kommunaler Ebene habe ich seit über 30 Jahren Wahlkampferfahrung, als Kreisvorsitzende seit 15 Jahren, aber die Leitung einer Wahlkampagne auf Landesebene, das ist das erste Mal.

BSZ: Sie kommen gerade aus der Klausurtagung der Landtagsfraktion. Wie lief das?

Müller: Es gibt viel zu tun in Bayern, darüber diskutieren wir sehr konstruktiv. Wir hatten Besuch von Lars Klingbeil, unserem Parteivorsitzenden. Der direkte Kontakt zur Bundes-SPD ist für uns sehr wichtig. Wir haben uns mit Lars Klingbeil auch über Themen wie Bezahlbarkeit der Energieversorgung und des Wohnungsbaus ausgetauscht. Auf Bundesebene wurde unwahrscheinlich viel angestoßen, um die Menschen zu entlasten, während das bei CSU und Freien Wählern in Bayern Fehlanzeige ist. Der Ministerpräsident kündigt immer viel an und setzt nichts um. Den muss man zum Jagen tragen, wenn es darum geht, die Menschen zu entlasten. Das ist bei Olaf Scholz anders.

BSZ: Aber der Bundeskanzler wird, egal, was er tut, als Zauderer und Zögerer bezeichnet.

Müller: Ich würde Olaf Scholz als sehr abwägend und überlegt handelnd beschreiben, und so habe ich ihn auch erlebt. Er ist ein Mensch, der viel durchdenkt, bevor er redet, bevor er handelt, aber wenn er etwas sagt, dann sitzt das, und wenn er handelt, dann hat das auch Hand und Fuß. Als Nordlicht ist er halt vielleicht nicht ganz so gesprächig wie Niederbayerinnen (lacht).

BSZ: In den Umfragen steht die bayerische SPD auf dem gleichen niedrigen Level wie bei der letzten Landtagswahl: unter 10 Prozent.

Müller: Manchmal ist es ganz gut, wenn man unterm Radar segelt. Bei der Bundestagswahl 2021 hat auch keiner gedacht, dass die SPD am Ende die Siegerin sein wird. Oder schauen Sie sich Baden-Württemberg an. Da waren sich auch alle sicher, dass das für immer und ewig von der CDU regiert werden wird.

BSZ: Sie glauben, dass sich die CSU ihrer Sache nicht so sicher sein sollte?

Müller: Die CSU ist jetzt in Berlin in der Opposition, und sie tut sich noch schwer mit dieser Rolle, gerade in der jetzigen Situation. Gerade mit dem Krieg in der Ukraine würde ich mir wünschen, dass sich auch eine Opposition im Bund der Verantwortung für das Land bewusst ist. Ich habe den Eindruck, dass man sich bei der Union des Ernstes der Lage nicht bewusst ist. Die Lage, in der wir uns befinden, hat weder die Union noch die SPD verschuldet, sondern Putin. Man kann nicht der Bundesregierung den Vorwurf machen, an der Steigerung der Energiekosten eine Mitschuld zu tragen.

BSZ: Wo sehen Sie noch Versäumnisse bei der CSU?

Müller: 16 Jahre Merkel, das heißt, für viele in der Union ist es das erste Mal, dass sie in der Opposition sind. Und es bedeutet damit, dass sie für vieles mitverantwortlich sind, dass zum Beispiel bei der Energie- oder bei der Verkehrspolitik nichts vorangekommen ist. Oder das beste Beispiel: die Bundeswehr. Das Verteidigungsministerium war seit 2005 in Unionshand.

BSZ: Aber seit einem guten Jahr ist die SPD in Berlin am Ruder.

Müller: Man darf nicht vergessen, dass die SPD schon viele Gesetze auf den Weg gebracht hat. Der Mindestlohn und das Kindergeld wurden erhöht und es gab drei Entlastungspakete – das geht gern unter.

BSZ: Bei der Klausur der SPD-Fraktion war auch der Fachkräftemangel Thema. Wie wollen Sie den bekämpfen?

Müller: Da zeigt sich besonders, wie wenig innovativ die Staatsregierung ist. Ich bin ja viel unterwegs. Am Freitag bei einem Neujahrsempfang hat mir eine Frau erzählt, dass ihr Sohn als promovierter Physiker dreimal einen befristeten Arbeitsvertrag an der Uni hatte. Ein weiterer befristeter Arbeitsvertrag ist nicht möglich, einen unbefristeten hat er nicht bekommen – der Mann ist nach China abgewandert. Alles, was er hier gelernt hat und einbringen hätte können, wandert nach China ab. Wir als SPD werden aktiv gegen den Fachkräftemangel vorgehen, auch durch verbesserte Aus- und Weiterbildung.

BSZ: Ist das für Sie ein zentrales Wahlkampfthema?

Müller: Das ist ein Zustand, den wir als SPD nicht hinnehmen. Da beschweren sich CSU und Freie Wähler über den Fachkräftemangel und den Mangel an Hochqualifizierten, und dann gehen sie so mit einem promovierten Physiker um. Auch bei der Wasserstofftechnologie besteht die Gefahr, dass die nach China abwandert.

BSZ: Was brennt den Leuten sonst noch auf den Nägeln?

Müller: Beim Wohnungsbau ist in Bayern noch vieles verbesserungsfähig. Es muss bezahlbarer Wohnraum in den Städten geschaffen werden, und auch am Land sind die Mieten oft schon horrend.

BSZ: Hat die SPD ein Problem damit, ihre Erfolge publik zu machen? Norbert Walter-Borjans hat als Finanzminister in NRW 7,2 Milliarden hinterzogener Steuern wieder eingetrieben. Nur: Das weiß niemand.

Müller: Norbert Walter-Borjans ist immerhin Parteivorsitzender geworden. Und es waren keine SPD-Politiker*innen, die Millionen bei einer Autobahnmaut versenkt haben oder damit in Verbindung gebracht werden, dass sie sich bei irgendwelchen Maskendeals die Taschen vollgestopft haben.

BSZ: Sehen Sie die Gefahr, dass sich die SPD zu sehr mit sich selbst beschäftigt?

Müller: Ich würde uns mehr Gelassenheit und Selbstbewusstsein wünschen, Zutrauen in uns selber. Wir sollten stolz darauf sein, was wir erreicht haben. Und ich werde, zusammen mit den 180 SPD-Kandidat*innen für den Landtag, bei den Leuten sein und ihnen sagen: Wir machen Politik für ein besseres Leben für Euch, wir kümmern uns um eure Probleme!

BSZ: Die Leute lesen ja oft keine Zeitung mehr, sondern informieren sich über irgendwelche Internetkanäle. Wie wollen Sie die erreichen?

Müller: Wir sind auch in den sozialen Netzwerken aktiv, um unsere Positionen zu vertreten. Normalerweise beschäftigen sich die Bürger*innen vielleicht 3 Minuten am Tag mit Politik. Und uns muss es gelingen, dass sich die Leute diese 3 Minuten mit der SPD beschäftigen.

BSZ:Aber wie wollen Sie jemandem auf TikTok nahebringen, dass er SPD wählen soll?

Müller: Wir wollen, dass junge Menschen, die ja mit 16 eine Ausbildung beginnen können, auch mit 16 wählen dürfen. Die 16-Jährigen sind von der Politik, die heute gemacht wird, am längsten betroffen. Die politische Bildung in der Schule würde viel konkreter, wenn die Wahlberechtigung für die Schüler*innen nicht in weiter Ferne liegt.

BSZ: Wer in der SPD sind Ihre Vorbilder?

Müller: Vor allem natürlich Willy Brandt. Ein Politiker, der unwahrscheinlich viel bewegt hat. Mehr Demokratie zu wagen, das Wahlalter herunterzusetzen, Familienrechtsreformen anzustoßen, das finde ich sehr beeindruckend. Bei den Frauen fasziniert mich Elisabeth Selbert, die dafür gesorgt hat, gegen den Widerstand der Männer, dass ins Grundgesetz reingeschrieben wurde: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Aber es gibt auch heute beeindruckende SPD-Politikerinnen wie Manuela Schwesig. Oder Anke Rehlinger, bei der hat auch niemand damit gerechnet, dass sie Ministerpräsidentin des Saarlands wird.

(Interview: Florian Sendtner)