Ein Armutszeugnis

Kein Wunder, dass es Bayerns neuer Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) mit seinem Vorstoß, alle Faxgeräte in Behörden abschaffen zu wollen, bundesweit in die Medien geschafft hat. Denn die Misere der Digitalisierung in öffentlichen Verwaltungen – und nicht nur dort – kennen praktisch alle Menschen in Deutschland aus erster Hand. Immer noch müssen sie vielerorts wegen Kleinigkeiten Ämter aufsuchen, nachdem sie vorher lange auf einen Termin gewartet haben. Immer noch erleben sie mit, dass es in Büros normal ist, Dokumente einzuscannen, per E-Mail irgendwohin zu schicken, wo sie dann wieder ausgedruckt werden. Ja, und die Datenübermittlung per Fax ist unglaublicherweise auch alles andere als eine Ausnahme. Ein ausgesprochenes Ärgernis – und Zeichen dessen, dass Deutschlands Verwaltungen digital ziemlich hintendran sind. EU-weit nur auf Platz 13!



Vor einem Jahr hätte das sogenannte Onlinezugangsgesetz inkrafttreten sollen. Doch die Verpflichtung, dass Bund und Länder bis dahin die 600 wichtigsten Verwaltungsleistungen auch digital anbieten, konnte nicht eingehalten werden. Trotz fünfjähriger Vorlaufzeit scheiterte das Vorhaben krachend, ohne dass es Konsequenzen gab. Bis heute ist das Nachfolgegesetz nicht verabschiedet worden. Dieses hatte zumindest die bundesweite Online-Einführung von 15 besonders wichtigen Dienstleistungen bis 2024 vorgesehen.



Der nächste Tiefpunkt folgte umgehend: Im September 2023 schalteten etliche Kommunen die derzeit höchste Stufe der digitalen KfZ-Zulassung frei. Die Freude der Nutzer*innen währte jedoch nur kurz. Denn schon bald gab es erste Meldungen von Cyberangriffen auf die Behördendaten. Die Konsequenz: Das Kraftfahrtbundesamt kündigte die Wiederabschaltung der Onlinefunktionen zum Jahresanfang an – für einen großen Teil der Zulassungsstellen. Bundesweit soll rund ein Drittel der Behörden betroffen sein. In Bayern sind es 20 der insgesamt 96 Zulassungsstellen. Ein weiteres Armutszeugnis für die Verwaltungen. Angeblich sollen die Portale im Laufe des Jahres wieder online gehen können, wenn sie sicherer geworden sind. Vielleicht sollte man sich aber besser für zu Hause ein Faxgerät zulegen. Für alle Fälle.