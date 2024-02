Ein bayerischer Landesverband ist nicht in Sicht

Parteien scheinen gerade wie Pilze aus dem Boden zu schießen. Erst das Bündnis Sahra Wagenknecht, dann Georg Maaßens Werteunion und jetzt auch noch die DAVA, die Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch. Bei dieser fehlt noch der Schritt zur Partei, die Mitte Januar gegründete DAVA firmiert derweil als politische Vereinigung, die sich vor allem an türkischstämmige Deutsche wendet. Bei der Europawahl im Juni will die Gruppierung aber bereits antreten. Spitzenkandidat ist Fatih Zingal, der nach Medienberichten vergangenes Jahr im Namen des Lobbyverbands der türkischen Regierungspartei AKP unter Deutschtürk*innen Wahlwerbung für Staatspräsident Recep Tayyip Erdo(g)an machte. Führende Köpfe der neuen Bewegung sollen nach den Erkenntnissen von Islamfachleuten mit aus Ankara gesteuerten Moscheevereinen verbandelt sein, die zum Teil vom Verfassungsschutz beobachtet werden.



Über die Organisationsstruktur der DAVA ist bislang nur wenig bekannt. Die Kommunikation läuft offenbar hauptsächlich über die Social-Media-Kanäle ihres Gründers Teyfik Özcan, ein ehemaliges SPD-Mitglied. Auf Nachfrage erklärt das bayerische Innenministerium, dass dort „keine Informationen bezüglich der Gründung eines bayerischen DAVA-Landesverbandes“ vorlägen. Einen Internet-auftritt oder Hinweise auf bayerische Repräsentanten sucht man bislang vergeblich. Dafür umso kritischere Wortmeldungen aus anderen Parteien, die in der DAVA einen deutschen Ableger von Erdo(g)ans AKP oder eine „türkische AfD“ sehen mit Schlagworten wie antisemitisch, rechtsnational und homophob.



Özcan weist solche Vorwürfe zurück. Auf Facebook teilte er kürzlich mit, „dass die DAVA kein verlängerter Arm irgendeiner ausländischen Regierung ist“. Im Entwurf des künftigen Parteiprogramms heißt es unter anderem, man wolle gegen Kinder- und Altersarmut vorgehen, die Digitalisierung vorantreiben sowie Rassismus und Islamfeindlichkeit bekämpfen. Zudem fordert man die Anerkennung muslimischer Verbände als Religionsgemeinschaften, um mehr Einfluss auf Bildungs- und Medieninhalte zu bekommen. Im Palästina-Konflikt tritt die DAVA für eine Zweistaatenlösung ein.



Auch wenn es in Bayern bislang noch keine öffentlich wahrnehmbaren Aktivitäten der DAVA gegeben hat, sind die Sicherheitsbehörden sensibilisiert. Denn eine mögliche illegitime Einflussnahme aus fremden Staaten auf die deutsche oder bayerische Politik wäre ein Fall für den Verfassungsschutz.



Nach Mitteilung des Innenministeriums beobachtet das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz (BayLfV) im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags derartige Aktivitäten ohnehin. Zum konkreten Fall schreibt das Ministerium: „Vor diesem Hintergrund verfolgt das BayLfV auch die Entwicklungen rund um die neu gegründete DAVA mit besonderer Aufmerksamkeit.“ (Jürgen Umlauft)