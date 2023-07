Ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert

Vor dem Hintergrund immer weiter sinkender Mitgliederzahlen und Kirchensteuereinnahmen geraten die zwei großen christlichen Kirchen zunehmend unter Druck. Der Sparzwang herrscht auch in Bayern. Mit noch nicht abzusehenden Folgen für die Leistungen der Kirchen. Sie sind immerhin wichtige Partner des Staates als Träger von Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Heimen und etlichen weiteren Angeboten. Umso bedeutender wäre, dass bei einem anderen Thema Klarheit herrscht: dem Ende der sogenannten Staatsleistungen. Allein in Bayern zahlt der Staat mehr als 100 Millionen Euro im Jahr.



Rund 77 Millionen Euro sind im Staatshaushalt 2023 für die katholische Kirche vorgesehen. Die evangelisch-lutherische Kirche erhält rund 26 Millionen Euro. Ein großer Teil davon ist für die Gehälter des Personals veranschlagt, vom Erzbischof bis zum Mesner. Für kirchliche Gebäude und ähnliche Zuwendungen sind weitere rund 27 Millionen Euro für beide Kirchen vorgesehen. Diese Leistungen haben nichts mit den vielen Bereichen zu tun, in denen die Kirchen kommunale oder staatliche Aufgaben übernehmen. Dafür erhalten sie, wie alle anderen Träger auch, Geld vom Staat.

Ursprung im Jahr 1803

Den Ursprung haben die Staatsleistungen im Jahr 1803. Damals wurden die deutschen Fürsten, die im Krieg mit Napoleon Gebiete an Frankreich verloren hatten, auch mit dem Land, Vermögen und den Rechten der Kirchen entschädigt. Mit den Kirchen wurde aber auch eine Kompensation vereinbart. Diese Vereinbarung hat zwei Weltkriege überdauert – und ein Ende ist nicht absehbar.



Und das, obwohl die Ablösung dieser Staatsleistungen im Grundgesetz festgeschrieben ist. Wer etwa vor Jahren aus der Kirche ausgetreten ist, könnte sich schon fragen, warum er oder sie auch heute noch über die allgemeinen Steuern Bischofsgehälter mitbezahlt.



2020 scheiterte im Bundestag ein Gesetzentwurf von Grünen, der FDP und den Linken, das Thema verbindlich anzugehen. Dabei war eine Ablöse in Höhe des 18,6-fachen Wertes der jährlichen Zahlungen veranschlagt worden. Bundesweit erhielten die Kirchen im vergangenen Jahr knapp 600 Millionen Euro. Die Ablöse hätte demnach rund 11 Milliarden Euro betragen. Die AfD forderte gleichzeitig eine Weiterzahlung der Staatsleistungen bis 2026 – und dann eine Einstellung ohne jegliche Ablöse. Diesen Gesetzentwurf wiesen alle anderen Parteien im Bundestag zurück.

Länder müssten Ablöse zahlen - nicht der Bund

Nach der Bundestagswahl vereinbarten dann SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag, dass man bis zum Ende der Legislaturperiode ein Grundsätzegesetz auf den Weg bringt – mit dem als Grundlage dann auf Länderebene Vereinbarungen getroffen werden könnten. Denn zahlen müssten die Ablöse letztendlich die Länder. Auf Ebene der staatlichen und kirchlichen Verwaltungen laufen die Gespräche schon länger, auf politischer Bundesebene haben sie erst begonnen.



Fraglich, ob der Zeitplan eingehalten wird. „Eine Einigung ist nicht absehbar“, heißt es von der evangelisch-lutherischen Kirche Bayern. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz erklärt nur: „Als Kirche stehen wir grundsätzlich bereit, uns an Gesprächen zur Ablösung der Staatsleistungen zu beteiligen, so wie wir uns auch bisher konstruktiv eingebracht haben.“



Über die Summe dürfte noch länger diskutiert werden. Wie hoch ist inflationsbereinigt der Wert der 1803 enteigneten Güter? Wie viel wurde schon beglichen? Dazu kommt die Frage, was genau denn eigentlich abgelöst werden soll. Ist etwa der sogenannte Seelsorgegeistlichenpfennig auch betroffen? Dabei handelt es sich um eine Zuwendung, die den Kirchen pro Mitglied gezahlt wird. Allerdings erhalten diese aus Gleichheitsgründen auch die kleineren Glaubensgemeinschaften.

Nicht zu sehr pokern

Der katholische Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke mahnte, die Kirchen sollten nicht zu sehr pokern. Angesichts der schwindenden gesellschaftlichen Akzeptanz drohten sie sonst ganz ohne Ablöse dazustehen.



Auch in den Ländern, die zahlen müssten, fehlt es an der letzten Überzeugung. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärte beim jüngsten evangelischen Kirchentag, er lehne die Ablösung der Staatsleistungen ab. Er wolle die Kirchen nicht aus dem öffentlichen Leben verbannen.



Für Diana Stachowitz, die kirchenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, missbraucht Söder das Thema für den Wahlkampf. „Wir müssen einen Weg finden, das zu entflechten. Wir schieben das schon zu lange vor uns her.“

(Thorsten Stark)