Ein seltsames Relikt aus einer vergangenen Zeit

1985 gab es in Deutschland gut 25 Millionen Pkw, 2023 sind es fast 49 Millionen, und wenn man die damals noch mitgezählten, heute aus der Statistik herausgerechneten kurzzeitig stillgelegten Pkw addiert, ist die 50-Millionen-Marke längst überschritten. Vor diesem Hintergrund leuchten auch vielen leidenschaftlichen Autofahrer*innen die mittlerweile vielfach saftigen Parkgebühren ein. In München etwa sind es 2 Euro pro Stunde, das Tagesticket kostet in der Landeshauptstadt 11 Euro.



Auch in der Altstadt von Regensburg ist man mit einem Euro pro angefangener halber Stunde dabei. Vergeblich ist die Suche nach einer Lücke, irgendeinem Hinterhof, wo man in einer Grauzone der Duldung billiger oder umsonst davonkäme. Außer man ist Anwohner. Denn dann zahlt man 30 Euro für einen Anwohnerparkausweis – der das ganze Jahr über gültig ist.



Das bayerische Innenministerium, das die Zuständigkeit dafür vor drei Jahren vom Bund übernommen hat, schreibt den Kommunen die Deckelung bei 30 Euro vor. Gemessen an den Preisen am Parkscheinautomaten, aber auch an den Mietkosten für einen Stellplatz auf Privatgrund, ist das sagenhaft günstig. Teilt man 30 Euro durch 365, kommt man auf 8 Cent Parkgebühr für einen Tag.



Der Bayerische Städtetag und die Deutsche Umwelthilfe verlangen seit Langem, die Deckelung von 30 Euro zu streichen. Die Umwelthilfe verweist darauf, dass der derzeitige Höchstbetrag von 30 Euro nicht einmal den Verwaltungsaufwand der Kommunen für den Anwohnerparkausweis decke, und fordert eine Gebühr von 360 Euro. Der Städtetag kann sich einen Betrag bis zu 200 Euro vorstellen. Das Innenministerium zeigte anfangs Verständnis für die Forderung, machte aber nun mit Verweis auf die anhaltend hohe Inflation einen Rückzieher und erklärte, die geplante Anhebung der Deckelung „vorerst zurückzustellen“.



Die Stadt Freiburg in Baden-Württemberg hatte den Preis für den Anwohnerparkausweis vor eineinhalb Jahren von 30 auf 365 Euro erhöht, wofür sie von einem FDP-Stadtrat vor dem Bundesverwaltungsgericht verklagt wurde. Das Gericht erklärte die Erhöhung jetzt für unwirksam, aber nur aus formalen Gründen: Die Stadt hätte eine Rechtsverordnung erlassen müssen und keine Satzung.



Die Höhe der Jahresgebühr wurde vom Gericht indes ausdrücklich nicht beanstandet. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, dass auch in Bayern der spottbillige Anwohnerparkausweis fallen wird. Der Stadt München zufolge steht ein Auto statistisch gesehen 23 Stunden am Tag. Es blockiert 10 Quadratmeter städtischen Boden – für 8 Cent am Tag. Angesichts der horrenden Steigerung der Bodenpreise ein seltsames Relikt aus einer vergangenen Zeit. (Florian Sendtner)