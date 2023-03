Einmal um die halbe Welt für ein Arbeitsvisum

Bayern braucht dringend Fachkräfte. Und viele geflüchtete Menschen wollen arbeiten. Eine Win-win-Situation, eigentlich. Denn wer nicht aus der EU kommt, braucht ein Arbeitsvisum – das aus Krisengebieten geflohene Menschen nicht besitzen. Und das sie sich zum Beispiel in Afghanistan mangels deutscher Visastelle in Kabul auch nicht besorgen könnten.



Das führt zu der absurden Situation, dass sie erst zur indischen Botschaft in Berlin müssen, um dort ein Visum für Indien zu erbitten. Damit dürfen sie dann nach Delhi fliegen, um bei der zuständigen deutschen Botschaft ein Arbeitsvisum zu beantragen – was oft mehrere Monate dauert. Erst dann können sie sich zurück in Deutschland um einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz bewerben.



„Es kann nicht sein, dass abgelehnte Geflüchtete, die sich hier gut integriert haben und einen wichtigen Beitrag leisten, solche Strapazen auf sich nehmen müssen“, klagt die Integrationsbeauftragte der Staatsregierung, Gudrun Brendel-Fischer (CSU). Rückendeckung erhält sie von CSU-Ministerpräsident Markus Söder. „Wir setzen auch auf Arbeitsmigration“, betont er. Menschen wegen eines Arbeitsvisums zurück in ihre Heimatländer zu schicken, sei „widersinnig“.



Im Wahlkampf 2018 klang das noch ganz anders. Damals nannte Ex-CSU-Chef Horst Seehofer Migration „die Mutter aller politischen Probleme“.

Kurswechsel der CSU?

Die Freien Wähler im Landtag begrüßen Söders neuen Stil. „Während die CSU-Fraktion einen entsprechenden Vorstoß von uns ablehnt, scheint der Ministerpräsident endlich die Zeichen der Zeit erkannt zu haben“, lobt deren Abgeordneter und Landtagsvizepräsident Alexander Hold. Egal ob im Bau, der Pflege, beim Handwerk oder dem Hotel- und Gaststättengewerbe: Die Einsatzmöglichkeiten für Geflüchtete seien vielfältig. Daher müsse jetzt Schluss sein mit den „ideologischen Debatten“ des Koalitionspartners.



Die Grünen-Fraktion ist positiv überrascht, dass Söder bei der Migrationspolitik nicht in alte Muster verfällt. Einen Kurswechsel kann deren Abgeordnete Gülseren Demirel aber nicht erkennen. Der Staatsregierung gehe es vor allem um Arbeitskräfte aus Albanien und Rumänien. „An der Anzahl der Arbeitserlaubnisse von Menschen aus zum Beispiel Afghanistan oder Syrien ändert das nichts.“



Geflüchteten die Arbeitsaufnahme erleichtern wollen, gleichzeitig aber Abschiebungen verstärken – das passe nicht zusammen, kritisiert der Bayerische Flüchtlingsrat. „Bei der Staatsregierung wächst wohl die Sorge, für den immer dramatischeren Arbeitskräftemangel verantwortlich gemacht zu werden“, vermutet deren Sprecher Stephan Dünnwald.



Doch können Geflüchtete den Fachkräftemangel überhaupt lindern? Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer sprach kürzlich von „Motivationsproblemen“. Nach vier Wochen im Job sei „kein einziger Syrer mehr zur Arbeit gekommen“. Die IHK für München und Oberbayern kann das nicht bestätigen. „Die meisten Unternehmen melden uns zurück, dass Flüchtlinge als qualifizierte Fachkräfte oder in Helfertätigkeiten großes Engagement zeigen.“ (David Lohmann)