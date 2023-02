Etwas mehr Geld – ob das reicht?

Die SPD-Bildungspolitikerin Simone Strohmayr hat diese Woche zehn Vorschläge zur Bekämpfung des Lehrkräftemangels präsentiert. Von besserer Bezahlung über die Qualifikation von Quereinsteigern bis zu mehr Studienplätzen für Lehrämter war alles dabei. Nur eines nicht: das Abwerben von Lehrkräften aus anderen Bundesländern, wie das Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kürzlich angekündigt hat. Strohmayr sprach sich gegen diesen „bildungspolitischen Raubzug“ aus. Söder schrecke nicht vor diesem „unsolidarischen Tabubruch“ zurück, der die Probleme in Bayern nicht löse, in anderen Ländern aber verschärfe.



Mit ihrer Kritik ist Strohmayr nicht allein. Die Zahl derjenigen, die Söders Idee gut finden, ist überschaubar und beschränkt auf einzelne Wortmeldungen aus den bayerischen Regierungsfraktionen. Selbst Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) ist skeptisch. „Man muss sich fragen, ob man das wirklich will“, formuliert er zurückhaltend. Wie Strohmayr setzt auch Piazolo prioritär auf andere Lösungen. Man könne schon für den Standort Bayern werben, aber viel werde dabei wohl nicht herauskommen, sagt Piazolo unter Verweis auf Erfahrungswerte: „Das wird sicher keine große Zahl.“



Aus dem Kultusministerium heißt es, jährlich wechsle per Saldo nur eine niedrige zweistellige Zahl an Lehrkräften nach Bayern. Größtes Hindernis ist die Anerkennung der in anderen Bundesländern erworbenen Abschlüsse, die der Freistaat oft als nicht gleichwertig ansieht. Nicht alle Länder verlangen von ihren Lehramtsanwärter*innen fünf Jahre Studium plus zwei Jahre Referendariat inklusive zweier Staatsexamen. Strohmayr bekommt regelmäßig Hilferufe von voll ausgebildeten Lehrkräften, die aus beruflichen Gründen mit ihren Partner*innen nach Bayern ziehen und hier nur befristete Aushilfsverträge bekommen.

Bayerns Lehrkräfte sind deutschlandweit am besten bezahlt

Nun hatte Söder erklärt, die Lehrkräfte mit „finanziellen Anreizen“ nach Bayern locken zu wollen. Konkret sprach er von Start- und Umzugshilfen. Was darüber hinaus möglich wäre, sei „noch in Prüfung“, heißt es aus dem Finanzministerium. Zwar bezahlt Bayern seine verbeamteten Lehrkräfte mit wenigen Ausnahmen bundesweit am besten, aber die Unterschiede liegen gerade in jungen Jahren bestenfalls im niedrigen dreistelligen Bereich pro Monat, häufig darunter. Gezogen hat das schon bislang kaum. Fraglich, ob ein paar ergänzende Einmalhilfen mit Blick auf die vergleichsweise hohen bayerischen Lebenshaltungskosten mehr Anreiz zum Wechsel bieten.



Ziemlich harsch fällt die Reaktion des Bayerischen Elternverbands (BEV) auf Söders Anwerbeaktion aus. In einem offenen Brief verweist Landeschef Martin Löwe auf den in anderen Bundesländern noch größeren Lehrkräftemangel, der sich mit der Abwerbung verschärfe. „Für die Bildung anderer Bundesländer hatten Sie bisher kaum mehr als Geringschätzung übrig. Angesichts dessen sollten Sie sich schämen, nun, in der Not, im einst naseberümpften bayerischen ,Ausland‘ nach Lehrkräften zu angeln“, schreibt Löwe. Wobei die Zahl der Abgeworbenen aber eben schon bisher überschaubar war.



Auch die Lehrerverbände halten nicht viel von Söders Idee. Die „bayerische Vorfahrtsmentalität“ führe nur dazu, dass die soziale Ungleichheit und die Bildungsungerechtigkeit in Deutschland noch größer würden, erklärt die Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Martina Borgendale. Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands ist skeptisch, „ob wir die Probleme in Deutschland lösen, wenn jedes Bundesland versucht, aus anderen ebenfalls gebeutelten Ländern Lehrkräfte abzuziehen“.



Ähnlich sieht man das beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV). Vize Gerd Nitschke sorgt sich zudem um die Qualität der Bildung in Bayern, sollten wegen bürokratischer Hürden nicht ausgebildete Lehrkräfte nach Bayern kommen, sondern Quereinsteiger*innen ohne ordentliche Lehrbefähigung. In manchen Bundesländern stellten diese inzwischen die Mehrheit unter den Berufsneulingen. Die Staatsregierung sollte lieber ihre Hausaufgaben im Land erledigen, meint Nitschke. Also Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte verbessern, mehr Studienplätze schaffen und die Gehälter von Grund- und Mittelschullehrkräften auf die sonst übliche Stufe A13 anheben.



Dass der Vorstoß Söders außerhalb Bayerns auf wenig Gegenliebe stoßen würde, war abzusehen. Dort verweist man auf die Stralsunder Erklärung von 2009, in der die Kultusminister*innen vereinbart hatten, auf das gegenseitige offensive Abwerben von Lehrkräften zu verzichten. „Bisher war es Konsens in der Kultusministerkonferenz, dass wir einen fairen Wettbewerb haben und uns nicht die Lehrkräfte abspenstig machen oder große Abwerbekampagnen fahren“, betont die in Baden-Württemberg zuständige Ministerin Theresa Schopper (Grüne). Ihr Thüringer Kollege Helmut Holter (Linke) meint, Söder drohe eine Abwerbespirale in Gang zu setzen, die keines der gemeinsamen Probleme löse. Der Angesprochene gibt sich unbeirrt. Man wolle an außerbayerische Lehrkräfte „attraktive Einladungen aussprechen“ und das „sehr intensiv“ tun, hat Söder dieser Tage nach einer CSU-Vorstandssitzung bekräftigt. (Jürgen Umlauft)