EU-Initiativen: die Tops und Flops

EU sagt gepanschtem Honig den Kampf an: Das klingt gut. Geplant ist aber keineswegs eine bessere Kontrolle. Die Hersteller sollen lediglich die Herkunft offenlegen. Da fühlen sich viele in ihrer EU-Skepsis bestätigt. Zu Recht? Was lief auf europäischer Ebene zuletzt gut, wo wurde gepatzt? Ein Überblick.

Zu den EU-Absurditäten der jüngeren Vergangenheit zählt das Strohhalmverbot. Seit Mitte 2021 ist Einwegplastik in der EU verboten. Zum Beispiel Strohhalme, Besteck oder Wattestäbchen aus Plastik. Klar, der Plastikmüll belastet die Umwelt. Doch muss man tatsächlich bei Trinkhalmen und Wattestäbchen ansetzen? Während Supermärkte munter weiterhin Fertigspeisen und Lebensmittel in aufwendigen Plastikverpackungen anbieten dürfen. Selbst Bioläden ist es erlaubt, Petersilie im Plastik-Drumherum zu verkaufen. Noch ärgerlicher wird es, wenn man sieht, dass Nespresso- und andere Espresso-Einwegkapseln weiterhin angeboten werden. Das fördert Unverständnis und Verdruss.

*

Gut gemeint, aber nicht gut gemacht: Seit 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung EU-weit gültig. Menschen sollen dadurch beispielsweise erfahren können, welche ihrer Daten gespeichert werden. Und sie bekommen das Recht auf Vergessenwerden. Die EU wurde damit weltweit zum Datenschutz-Vorreiter – was eigentlich schön ist. Leider aber wurde das Ganze derart umständlich umgesetzt, dass der Nerv-Faktor bei der Internetnutzung seither deutlich gestiegen ist. Etwa durch lästige Cookie-Hinweisfenster, die beim Öffnen jeder Webseite aufploppen. Kleine Unternehmen sind wegen des stark gestiegenen Datenschutzaufwands völlig überfordert. Und immer noch herrscht bei vielen Verunsicherung, was denn nun erlaubt ist und was nicht. Warum nur wurde die Verordnung so formuliert, dass die EU-Staaten und sogar die deutschen Bundesländer sie unterschiedlich interpretieren können?

*

Endlich einheitliche Handy-Ladekabel. Eine überaus sinnvolle EU-Vorschrift tritt kommendes Jahr in Kraft. Ab 2024 dürfen Hersteller Smartphones und andere Geräte nur noch mit USB-C-Einheitsladekabel verkaufen. Außerdem haben Kaufinteressierte die Wahl, ob sie ihre Unterhaltungselektronik mit oder ohne Ladekabel kaufen wollen. Das soll helfen, Geld zu sparen und Elektroschrott zu reduzieren. Ab 2026 gilt die Vorschrift auch für Laptops. Derzeit besitzen Deutsche im Schnitt drei Ladekabel. Und trotzdem waren nie die richtigen griffbereit, wenn außerhalb der eigenen Wohnung mal der Akku leer war. Das ändert sich jetzt zum Glück.

*

Bedenkenhuberei: Mit dem Gesetz über künstliche Intelligenz, das sie gerade vorbereitet, ist die EU auf der Höhe der Zeit. Alle Welt spricht über ChatGPT und andere KI, die unser Leben stark verändern wird. Im Vordergrund stehen aber auch beim neuen Gesetzentwurf die Sicherheitsbedenken. Keine Frage: Die Politik muss bei einer solchen gesellschaftlichen Umwälzung klare Planken einziehen. Aber sie muss auch die Chancen der Technologie im Blick haben und sie entsprechend fördern. Wird der nächste große Technologie-Player in der EU entstehen? Damit ist nicht zu rechnen. In Europa wird viel Grundlagenforschung betrieben. Aber wenn es darum geht, daraus auch ein Geschäftsmodell mit Milliardenpotenzial zu generieren, sieht Europa alt aus. Das kann man in den USA und inzwischen auch in China besser. Leider.

*

Schluss mit der Gebührenabzocke beim Telefonieren und Surfen in der EU. Im Jahr 2017 trat eine äußerst erfreuliche Regelung in Kraft: das Verbot teurer Roaming-Gebühren. Seither kann man innerhalb der EU zu denselben Konditionen wie zu Hause mobil telefonieren, SMS versenden und im Internet surfen. Im Jahr 2022 gab es weitere Verbesserungen. Zum Beispiel wurde der Anspruch auf eine gleichwertige Mobilfunkverbindung wie im Heimatland eingeführt. Vorausgesetzt, die gleiche Technologie – etwa G5 – ist im Netz des Reiselands verfügbar.

*

Noch immer ist es in der EU unfassbar schwierig, bei diffizilen Fragen zu Lösungen zu kommen. Das liegt am Einstimmigkeitsprinzip, das in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gilt, bei grenzüberschreitenden Steuerfragen oder auch dem Beitritt neuer Mitgliedstaaten. So werden Entscheidungen verschleppt oder verhindert. Die EU ist außerdem erpressbar, wenn einzelne Staaten aus eigennützigen Gründen bestimmte Vorhaben blockieren. So blockiert Ungarn die Aufnahme Schwedens in die EU. Es wird vermutet, dass Ungarn damit die Auszahlung von EU-Geldern erzwingen will, die wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit zurückgehalten werden.

*

Seit 1992 herrscht in der EU Reisefreiheit. Dennoch gibt es seit der Migrationskrise 2015 an vielen Grenzen wieder Schlagbäume. Obwohl der Europäische Gerichtshof 2022 eine weitere Verlängerung der Grenzkontrollen zwischen Österreich und Slowenien für rechtswidrig erklärt hat, wird an der bayerisch-österreichischen Grenze selbst unter einer SPD-Bundesinnenministerin auch im achten Jahr munter weiter kontrolliert. Während das Schengener Abkommen damit schleichend abgeschafft wird, hört man von der EU dazu: nichts.

*

Zu den Hauptärgernissen auf EU-Ebene zählt die Flüchtlingspolitik. Spätestens seit 2015 ist klar, dass die Registrierung und Verteilung der Geflüchteten nicht klappt. Zum einen funktionierte das Dublin-Abkommen nicht. Geflüchtete müssen danach in dem Staat um Asyl bitten, in dem sie den EU-Raum erstmals betreten haben. Also besonders häufig an den EU-Außengrenzen. Länder wie Italien, Griechenland und Ungarn waren da übermäßig belastet. Flüchtlinge gelangten dennoch in Drittstaaten wie Deutschland und blieben dort. Jetzt gibt es einen Vorschlag der EU, wonach alle ankommenden Geflüchteten in Aufnahmezentren an EU-Außengrenzen eine Aufnahmeprüfung durchlaufen sollen. Wer ohne Chance auf ein Bleiberecht ist, soll zurückgeschickt werden, zudem soll die Verteilung der Geflüchteten EU-weit gerechter werden. Der Vorschlag soll dieses Jahr von den EU-Staaten verabschiedet werden. Bis er realisiert wird, kann es zwei weitere Jahre dauern. Denn die Kontrollstrukturen müssen erst aufgebaut werden.

(David Lohmann, Thorsten Stark, Waltraud Taschner)