Extras sind der Killer

Die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München, der Berliner Flughafen, Stuttgart 21: Viele Infrastrukturgroßprojekte wären wohl niemals gebaut worden, wenn schon vorher klar gewesen wäre, wie teuer die Fertigstellung wirklich wird. Fachleute sprechen in diesem Fall vom „Fluch der ersten Zahl“, weil sich die Ausgaben über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten niemals sicher prognostizieren lassen. Die vor über 20 Jahren geplante zweite Münchner Stammstrecke sollte zum Beispiel inklusive Risikopuffer ursprünglich 3,8 Milliarden Euro kosten – mittlerweile sind es 8,5 Milliarden Euro.



Kostenexplosionen bei Steuergeldern sorgen zunehmend für Verdruss. Auch der Landtag hat sich des Themas angenommen. Der Untersuchungsausschuss Stammstrecke prüft derzeit, wie die Teuerungen zustande kamen. Um die Kosten künftig besser im Blick zu haben, wurde der Unterausschuss Zukunft Stammstrecke eingesetzt. Und damit es bei anderen Infrastrukturgroßprojekten besser läuft, hat der Bauausschuss diese Woche eine Expertenanhörung zum Thema Controlling durchgeführt.

Detailliertere Vorplanung nötig

Einig waren sich die Fachleute, dass die Vorplanung detaillierter ablaufen muss, um Kostensteigerungen zu vermeiden. „Umplanungen sind der Killer des Bauprozesses“, unterstrich Rainer Post, Vorstandschef der Bayerischen Architektenkammer. Wer also nach Beginn der Bauphase noch Extrawünsche anmeldet, muss mit Teuerungen rechnen. Hinzu kommt: Wenn es „wesentliche Änderungen“ sind, muss der Auftrag neu ausgeschrieben werden. Bei Projekten über 5,382 Millionen Euro – Peanuts bei Großprojekten – sogar EU-weit. Diese Verzögerungen kosten Zeit und Geld.



Bauingenieur Konrad Nübel von der Technischen Universität München kritisierte, dass die öffentliche Hand Baukosten oft zu niedrig ansetze, damit sie ausreichend Unterstützung für das Projekt findet. „Daher ist klar, dass es gewisse Kostensteigerungen gibt.“ Er verlangte im Vorfeld mehr Ehrlichkeit und riet der Politik, die volkswirtschaftlichen Effekte stärker zu betonen. So sei unbestreitbar, dass der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs Vorteile für die Bevölkerung biete. Weshalb sich die hohen Ausgaben dafür grundsätzlich rechneten.



Ein weiterer Grund für explodierende Baukosten: Auftragnehmer unterbieten sich bei Ausschreibungen oft mit unwirtschaftlichen Preisen. Doch während des Projekts erzwingen sie Nachverhandlungen wegen angeblich „unumgänglicher technischer Änderungen“ und der aktuellen Inflation. Baureferatsleiter Ralf Wulf von der Stadt München empfiehlt daher, nicht den günstigsten Anbieter zu nehmen. Er setzt auf das „Fair-Price-Modell“, also den Mittelwert aus den besten fünf Angeboten der Ausschreibung. Wer am nächsten dran ist, erhält den Zuschlag. Das sorge für mehr Kostensicherheit und in der Planungsphase für mehr Qualität. Wulf vergleicht das mit dem Kauf eines Autos: „Wer langlebige Qualität will, kauft ja auch keinen billigen Dacia.“

Die Bevölkerung einbeziehen

Großprojektleiter Alex Indra von den Stadtwerken München mahnte außerdem, das Risikomanagement zu verbessern und einen Topf für Ausgaben im Fall von Umplanungen, Neuausschreibungen, Preissteigerungen, Wetterkatastrophen, Streik oder ähnlichem mit einzuplanen. Beispielsweise war auf der Zugneubaustrecke Ulm – Wendlingen keine Haltestelle in Merklingen eingeplant. Diese war aber gewünscht. Das habe das Projekt verteuert und verlängert. Andere Fachleute verwiesen allerdings darauf, dass viele „Projektänderungen“ wie in diesem Fall „Projekterweiterungen“ sind. Da seien die steigenden Baukosten hausgemacht.



Zu Verzögerungen und steigenden Kosten kommt es auch, weil die Bevölkerung nicht rechtzeitig einbezogen wird. Stuttgart 21 wurde für die planenden Ingenieur*innen zum Trauma, weil nicht mit so viel Widerstand gerechnet wurde. Auch gegen den Brenner-Nordzulauf protestieren seit Jahren viele Bürgerinitiativen und Landwirtschaft in Südbayern. Letztere könnte die Politik zwar enteignen. Die Fachleute warnten aber, diesen Schritt nur als Ultima Ratio zu sehen. Verwaltungsrechtler Ulrich Hösch riet dazu, Betroffene gleich zu Beginn der Projektplanung einzubeziehen. Oft zeigt sich nämlich: Viele Einwände sind berechtigt.



Um die Expertenvorschläge in die Tat umzusetzen, müssten nicht zwangsläufig Gesetze geändert werden, sagte Ausschusschef Sebastian Körber (FDP). Bereits 2015 hat die Reformkommission Bau auf Bundesebene ähnliche Vorschläge für Großprojekte vorgelegt. „Die waren alle für die Katz“, sagt der frühere Geschäftsführer des Ingenieurbüros EDR, Wolfgang Rauscher. Doch geändert habe sich seitdem nichts. Bleibt zu hoffen, dass zumindest dieses Protokoll nicht in den Archiven des Landtags verstaubt.

(David Lohmann)