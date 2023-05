Flüchtlingsgipfel: Ein Arbeitskreis, oje!

Drei Millionen Geflüchtete leben in Deutschland, das entspricht der Bevölkerung von München und Hamburg zusammen. Und jeden Monat wächst ihre Zahl weiter um rund 45.000. Für 2021 – neuere Zahlen liegen nicht vor – bezifferte die Bundeszentrale für politische Bildung die Kosten dafür auf 25 Milliarden Euro; es dürfte wohl inzwischen wesentlich mehr sein.



Angesichts dieser Zustände ist das Ergebnis des gestrigen Flüchtlingsgipfels im Kanzleramt – die Kommunen durften nicht dabei sein – nur eine Mischung aus Trippelschritten, Versprechungen und sehr viel Hoffnung. Erst mal wird ein neuer Arbeitskreis gegründet: deutsche Verwaltungsbürokratie wie aus dem Bilderbuch.



Interessant übrigens, wie die Bewertung von Bayerischem Städte- und Landkreistag auseinanderklafft: Ersterer spricht von „einem ersten kleinen Schritt“; letzterer konstatiert „bittere Enttäuschung“. Klar – die Städte sind mehrheitlich in SPD- oder Grünen-Hand, da kann man nicht die Ampel-Ergebnisse schlechtreden.



Eine Milliarde Euro mehr soll es also für die Kommunen geben. Natürlich wird das nicht reichen. Und nicht vorhandene Unterkünfte lassen sich auch mit noch so viel Geld nicht anmieten. Zu einem Wechsel von Geld- zu Sachleistungen konnten sich die Verhandlungspartner nicht durchringen. Dabei sind es gerade die materiellen Anreize, die die Bundesrepublik zum Zielland Nummer eins bei den Flüchtlingen macht.



Die angekündigten Aufnahmezentren an den EU-Außengrenzen werden eher nicht kommen – warum auch? Für südeuropäische Staaten besteht dazu keine Notwendigkeit, fast alle Ankommenden wollen ja weiter nach Deutschland. Die Erweiterung der sicheren Herkunftsstaaten werden die Grünen parlamentarisch zu verschleppen wissen. Und die „gerechte“ Verteilung in der EU wird von Berlin seit 2015 versprochen. Genauso lang wird sie von anderen Staaten verweigert.