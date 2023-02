Flüchtlingsnot der Kommunen: So geht’s nicht

In der Berliner Zentrale der Grünen herrscht Aufruhr. Erst fordern Kommunalpolitiker*innen aus ganz Deutschland – darunter der Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf, ein Grüner – sowie zahlreiche weitere Grünen-Promis eine „radikale Kehrtwende“ in der Asylpolitik: Aufnahmezentren an den EU-Außengrenzen oder auch schnellere Abschiebungen. Dann gibt der – bei der Parteiführung ob seiner klaren Worte verhasste – grüne Tübinger OB Boris Palmer im Fernsehen zum Besten, dass „die Hälfte der Geflüchteten Müßiggang der Arbeit vorzieht und lieber von Stütze lebt“.



Das mag krass formuliert sein. Wahr ist aber auch: Es würde nicht schaden, wenn Grüne in Bund und Ländern mal mit Leuten von der Arbeitsagentur, mit Handwerksmeister*innen und der Hotel- und Gastrobranche über deren Erfahrungen mit Geflüchteten reden würden. Co-Parteichef Omid Nouripour erklärt dazu nur, „derartige Debattenbeiträge“ seien nicht neu. Doch so kann man Erfahrungen aus der Praxis auf Dauer nicht abtun. Das Totschlagargument, wonach jede Kritik an der Migrationspolitik ein Auswuchs rechten Gedankenguts sein soll, darf das Vorbringen von Fakten nicht unmöglich machen.



Der gerade für seinen 125. Geburtstag gefeierte Dichter Bertolt Brecht schrieb vor 70 Jahren sarkastisch, wenn der Regierung das Volk nicht passe – dann müsse sie es „auflösen und sich ein neues wählen“. Vielen von Ideologie getriebenen Grünen käme das vermutlich gelegen. Mit ihrer Politik treffen sie keineswegs den Nerv der Mehrheit. Das Thema Migration beschäftigt die Menschen neben der Inflation am stärksten. Dabei wollen die meisten Menschen, dass dieses Land politisch Verfolgte und vor einem Krieg Schutz Suchende aufnimmt. Sie wollen aber auch, dass nach einem abschlägigen Asylbescheid konsequent abgeschoben wird. Erst recht dann, wenn es sich um Kriminelle handelt. Die Menschen hierzulande wünschen sich auch, dass die Kommunen nicht bei Einheimischen sparen müssen, um Migration, die zunehmend unkontrolliert abläuft, zu finanzieren. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann erklärte kürzlich, es sei inakzeptabel, dass man nicht wisse, wer genau ins Land kommt – weil etwa Ausweisdokumente Geflüchteter fehlen. Herrmann hat recht. So kann es nicht weitergehen.