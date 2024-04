Forschen für den guten Zweck

Die ganze Welt spricht von der Schere: die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen gebildet und ungebildet, zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Während die Reichen, Gebildeten und im globalen Norden Wohnhaften weiterhin an ihrem Wohlstand bauen und sogenannte First-World-Problems pflegen, sind die Armen, Ungebildeten und im globalen Süden Wohnhaften meist sehr weit weg von der Erfüllung grundlegender Bedürfnisse wie gesunde Ernährung, Wohnraum oder Hygiene.



Um diese Schere ein bisschen kleiner zu machen, gibt es immer wieder Initiativen, die sich dafür einsetzen, die Lebensbedingungen auf der anderen Seite des Globus zu verbessern. Eine dieser Initiativen ist „Technik ohne Grenzen“, ein Zusammenschluss von Wissenschaftler*innen, Ingenieur*innen und Studierenden, die ihr Know-how in benachteiligte Regionen dieser Welt exportieren und mit konkreten Projekten vor Ort Probleme lösen, die alles, aber nicht „First World“ sind.

Eine dieser Ortsgruppen ist in der Oberpfalz in der Region Amberg-Weiden tätig. Obwohl sie nur etwa zehn Mitglieder hat, bewegt die Gruppierung um ihren Vorsitzenden Adrian Danner viel. Die Gruppierung richtet sich hauptsächlich an Studierende der OTH Amberg-Weiden, an der viele naturwissenschaftlich-technische Studiengänge ansässig sind. Mit ihrem Wissen und ihrem Engagement helfen sie bei bislang unlösbaren Problemen in Afrika und Asien.



Ein aktuelles Projekt ist beispielsweise die Installation einer Solaranlage in einem Kindergarten-Grundschul-Komplex in Ghana. Die Schule hat keine Anbindung ans Stromnetz. Die Solaranlage soll die Schule unabhängig machen und so dabei helfen, die Betreuung und Bildung der Kinder zu ermöglichen. Das Projekt befindet sich momentan in der Finanzierungsphase.

Studierende können Theorie in Praxis umsetzen

Außerdem arbeitet man gerade von Amberg aus an einem Unterwasserprojekt in Bali: Dort soll ein Korallenriff wieder angesiedelt werden. Mithilfe einer Metallkonstruktion, eines sogenannten Reefstars, wird ein Gerüst geschaffen, an dem die unbeweglichen Meeresbewohner wieder wachsen können. Dafür werden Korallen aus einem anderen Riff abgeschnitten und vor Ort wieder eingesetzt. Wer an diesem Projekt arbeitet, muss also nicht nur technisch versiert sein, sondern auch Lust auf den einen oder anderen Tauchgang haben.



Stolz ist man auch auf ein Projekt, das während der Corona-Pandemie remote verwirklicht wurde: Ein Krankenhaus in Nepal hat einen Verbrennungsofen für infektiöses Material bekommen. Bis zur Installation des Ofens wurde der Krankenhausmüll einfach hinter dem Gebäude offen verbrannt, was natürlich neben ökologischen auch gesundheitliche Risiken birgt, da nicht sichergestellt ist, dass alle Keime abgetötet sind. Mit dem Verbrennungsofen hat man also eine Gefährdung für die einheimische Bevölkerung beseitigt.



Wichtig ist den Mitgliedern der Organisation, dass die Projekte nachhaltig gestaltet sind. Deshalb setzt man auf einfache Lösungen, die auch von Personen, die nicht vom Fach sind, bedient werden können. So ist für den Ofen in Nepal kein Ingenieurswissen nötig, er kann auch von medizinischem Personal betrieben und instand gehalten werden. Entscheidend ist, dass die Projekte nicht in drei Jahren brachliegen, weil es niemanden gibt, der sie betreuen kann.



Die Akquise erfolgt meist über Hilfsorganisationen vor Ort, die ein Problem erkennen und damit auf Technik ohne Grenzen zukommen. Die Planung, Finanzierung und das Projektmanagement finden in Deutschland statt. Danach fliegen zwei Mitglieder ins Zielland und arbeiten dort am Projekt. Die Einheimischen werden immer eingebunden, sodass dadurch das Fachwissen transferiert und Arbeitsplätze geschaffen werden. Finanziert wird die Arbeit der Gruppe meist über freiwillige Zuwendungen, zum Beispiel von Rotary, über Mitglieds- und Förderbeiträge oder Fonds von Hilfsorganisationen in den Zielländern.



Für Studierende der OTH Amberg-Weiden ist die Mitarbeit sehr attraktiv. Sie können durch die Projekte feststellen, wie ihr im Studium erworbenes Wissen in der Praxis funktioniert. Auch Studien- und Bachelorarbeiten gehen regelmäßig aus der Arbeit von Technik ohne Grenzen hervor. Danner freut sich, dass sie von der Hochschule tatkräftig unterstützt werden, indem man ihnen dort Räumlichkeiten zur Verfügung stellt und ihnen die Kommunikation über die Hochschulkanäle ermöglicht.



Weitere Informationen zu vergangenen und aktuellen Projekten bundesweit und lokal gibt es auf der Homepage www.teog.ngo (Bianca Haslbeck)