Fraktionsklausuren: Landespolitik, endlich

Bei der CSU scheint sich doch noch die Erkenntnis durchgesetzt zu haben, dass die Landtagswahl im Herbst mit Ampel-Bashing allein nicht zu gewinnen sein wird. Es passt ja auch nicht zur DNA der Partei, ihr Heil vom Tun und Lassen anderer abhängig zu machen. Außerdem könnte es passieren, dass die Ampel vor dem Hintergrund überraschend guter Wirtschaftsdaten und einer bislang ordentlichen Krisenbewältigung doch noch durchstartet in diesem Jahr. Dann stünde die CSU im Wahlkampf ziemlich blank da.



Auf der Fraktionsklausur in Banz hat die CSU jedenfalls landespolitische Schwerpunkte gesetzt. Anders als zuletzt verwendete Regierungschef Markus Söder nur wenig Zeit auf Attacken gegen Berlin, sondern hielt eine Art vorgezogene Regierungserklärung zu seinen Projekten für Bayern in der nächsten Legislaturperiode. Es geht um Bildung und die Lage an den Schulen, um die Krankenhausversorgung auf dem Land, um einen attraktiveren Nahverkehr. Noch sind die Pläne recht vage, aber Söder hat hinterlegt, dass er das eigene Handeln für Bayern wieder in den Mittelpunkt rücken will.



Die Opposition hat auf ihren Klausuren derweil die offenen Flanken in der Landespolitik aufgezeigt. Der schleppend vorankommende Wohnungsbau, die zögerliche Umsetzung der Energiewende, der überall spürbare Fachkräftemangel, die Ärgernisse an den Schulen, die Defizite bei der Digitalisierung. Im günstigsten Fall kann daraus im Wahlkampf ein echter Wettbewerb der Ideen entstehen. Wenn nicht – wie zuletzt leider zu oft – eine von außen kommende Krise alles überlagert. Dieses Mal könnte es der wieder anschwellende Flüchtlingszustrom sein.



Insgesamt aber geben die Klausuren zum Jahresauftakt Anlass zur Hoffnung, dass im Landtagswahlkampf keine bundespolitischen Stellvertreterdebatten geführt werden, sondern die Herausforderungen in Bayern im Mittelpunkt stehen. Derer gibt es genug, nicht zu vergessen die sozialen Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche oder die Nöte vieler kleiner Firmen nach drei Krisenjahren in Folge. Die Bürger*innen Bayerns haben einen Anspruch darauf, dass sich die Parteien im Wahljahr vornehmlich damit beschäftigen. Sie wollen Lösungen und keine politischen Ränkespiele.