Friedrich Merz: Clever geht anders

Rund zwei Jahre vor der Bundestagswahl bescheinigt eine Umfrage dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz Verstörendes: Nur 20 Prozent der Unionsanhänger*innen wollen ihn als Kanzlerkandidaten. Fast doppelt so viele, nämlich 38 Prozent, plädieren für Markus Söder, der die Fähigkeit, als Macher aufzutreten, ziemlich gut beherrscht. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst wiederum liegt mit seiner Strategie permanenter Stromlinienförmigkeit bei erstaunlichen 29 Prozent Zustimmung und damit auf Rang zwei.



Tatsächlich agiert ausgerechnet der eigentlich kluge Merz seit Längerem kopflos. Seine jüngsten AfD-Kapriolen etwa sind ein Paradebeispiel für strategischen Dilettantismus. Statt sich parteiintern abzustimmen und ein paar Fakten parat zu haben, blies er im ZDF einfach mal raus, dass man auf kommunaler Ebene „natürlich“ auch mit der AfD kooperieren müsse.

AfD-Anträge ablehnen und danach selber einbringen? Das ist albern

Den Empörten aller Couleur wäre weitgehend der Wind aus den Segeln genommen worden, hätte der CDU-Chef darauf verwiesen, wo dies bereits zum Wohl der jeweiligen Kommune geschehen ist – nicht nur in Ostdeutschland, und nicht nur im Fall der Union. Auch SPD und Grüne haben auf kommunaler Ebene schon für AfD-Anträge gestimmt. Die jetzt unter anderem von den Grünen propagierte Strategie, das keinesfalls zu tun und stattdessen einen gleichlautenden eigenen Antrag einzubringen, ist albern. Was tun die anderen Parteien denn, wenn die AfD mitstimmt?



Bereits Merz’ Kritik an den „kleinen Paschas“ war mindestens unglücklich. Ein Politprofi, der Kanzler werden will, muss wissen, dass er im sensiblen Bereich Zuwanderung nicht rumpoltern darf, sondern argumentieren muss: dass etwa junge Männer aus arabischen Ländern weibliche Autorität an Schulen und anderswo oft nicht schätzen. Merz hätte sich auf Organisationen der internationalen Zusammenarbeit und deren Erfahrungen vor Ort berufen können. Wer wollte da widersprechen.

Dass von der Schwäche der Bundesregierung derzeit vor allem die AfD profitiert, liegt auch an der Kopflosigkeit der Union. An deren mangelndem Mut, Fehlentwicklungen unmissverständlich zu benennen, klar konservative Optionen für eine bessere Politik aufzuzeigen – und der Unfähigkeit, mit einer Stimme zu sprechen.