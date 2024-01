Für die CSU steht einiges auf dem Spiel

Für die CSU könnte 2024 zu einer Art Schicksalsjahr werden. Zwar steht nominell „nur“ die Europawahl am 9. Juni an, für Parteichef Markus Söder wird sie aber ein Gradmesser sein, ob die CSU unter seiner Führung bei einer Wahl auch einmal Zugewinne verzeichnen kann. Und dann hat Söder den Termin zusätzlich mit seiner Forderung nach Neuwahlen im Bund überfrachtet. Zwar ist das Ampel-Aus nach der Mitgliederbefragung in der FDP wieder etwas unwahrscheinlicher geworden, organisatorisch sei die CSU aber gerüstet für den Fall der Fälle, hat Söder vor Weihnachten demonstrativ betont.



Der Ausgang der Europawahl ist für die CSU aktuell schwer kalkulierbar. Wegen der anhaltenden Schwäche der Ampel-Parteien droht von dieser Seite wohl kaum Gefahr, dafür kommt Druck aus dem rechten und dem eigenen bürgerlichen Lager. So ist das auch dem aktuellen Wählercheck von SAT.1 Bayern zu entnehmen. Wäre an diesem Sonntag Europawahl, käme die CSU demnach mit leichten Gewinnen auf 42 Prozent, AfD und Freie Wähler würden ihre Ergebnisse im Vergleich zu 2019 auf 17 und 10 Prozent verdoppeln, während die drei Ampel-Parteien Grüne (13 Prozent), SPD (7 Prozent) und FDP (3 Prozent) zusammen auf gerade einmal 23 Prozent kämen.

Proeuropäischer Wahlkampf

Um sich von Rechtspopulisten abzugrenzen, hat CSU-Spitzenkandidat Manfred Weber einen bewusst proeuropäischen Wahlkampf angekündigt. Er soll den Nutzen der EU gerade für das wirtschaftsstarke Exportland Bayern in den Mittelpunkt stellen und institutionelle Kritik „an denen in Brüssel“ nur dosiert zur Sprache bringen. Ob sich das aber gegen eine überaus europakritische AfD und die Freien Wähler eines Hubert Aiwanger durchhalten lässt, der sich gern als Volkstribun „gegen die da oben“ inszeniert, wird sich zeigen.



Bleibt die Frage, ob der CSU eine parallel zur Europawahl vorgezogene Bundestagswahl nutzen würde. In der Partei gibt es dazu unterschiedliche Ansichten. Die einen setzen auf den Schwung, den die grassierende Unzufriedenheit mit der Ampel auslösen könnte, andere haben Risiken und Unwägbarkeiten im Blick. Da ist zunächst die Frage der Kanzlerkandidatur in der Union. CDU-Chef Friedrich Merz gilt aus heutiger Sicht als die wahrscheinlichste Option, doch breite Begeisterungsstürme löst das in der CSU nicht aus. Also doch eine zweite Chance für Markus Söder? Der weist eigene Ambitionen so gut es geht von sich. Aber was, wenn der Ruf aus der CDU unüberhörbar laut würde? Und dann ist da ja noch das neue Bundeswahlgesetz, das die CSU aus dem Bundestag fliegen lassen würde, käme sie nicht bundesweit gerechnet über die Fünfprozenthürde. Bayerns AfD hat mit Blick auf die CSU schon mal ganz unverhohlen das „Projekt 4,99 Prozent“ gestartet.

Nach dem Wahltag wird Sachpolitik bestimmen

Einmal abgesehen vom Wahltag 9. Juni, wird die politische Arbeit im Freistaat in diesem Jahr vermutlich überwiegend von der Sachpolitik bestimmt. Die Personalien an den Spitzen der Parteien sind weitgehend geklärt, nur bei den Grünen müssen sich die Landeschefs Thomas von Sarnowski und Eva Lettenbauer auf einem Parteitag Ende Januar der Wiederwahl stellen. Für den Frauen-Posten in der Doppelspitze hat die frühere Landtagsabgeordnete Gisela Sengl eine Gegenkandidatur angekündigt. Die streitbare Biobäuerin will die Verwurzelung der Grünen auf dem Land in den Mittelpunkt rücken.



Eine Renaissance wird in diesem Jahr wohl die bildungspolitische Debatte erfahren. War diese zuletzt vor allem vom Lehrkräftemangel geprägt, dürften nun wieder mehr die Inhalte in den Fokus geraten. Die jüngste PISA-Studie liefert den Anlass. Darin wurde festgestellt, dass auch bayerische Schüler*innen immer schlechter lesen, rechnen und schreiben können, was alle Parteien alarmiert.

Dauerbrenner Migration

Dauerbrenner bleiben die Migrationspolitik, wobei der konkrete Einfluss Bayerns darauf eher gering ist, sowie die künftige Energieversorgung im Freistaat. Hier drängen Opposition und Wirtschaftsverbände auf rasche Fortschritte beim Ausbau der erneuerbaren Energien.



Spannend wird auch werden, wie sich die neue Ressortverteilung bei Jagd und Staatsforsten auf die praktische Arbeit auswirken wird. Hubert Aiwanger als neuer zuständiger Minister jedenfalls ist auf beiden Feldern schon mächtig aktiv – unter den argwöhnischen Blicken der CSU.

(Jürgen Umlauft)