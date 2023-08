Gesucht: der ideale Ort fürs neue Miteinander

Knapp ein Jahr nach der Absichtserklärung der israelischen Bildungsministerin und der deutschen Jugendministerin, ein Deutsch-Israelisches Jugendwerk zu schaffen, wird über den Sitz der künftigen Institution diskutiert. Nachdem sich zuvor schon Weimar und Wittenberg in Stellung gebracht hatten, hat nun der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle München ins Spiel gebracht. Die Entscheidung liegt beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).



Bei einem Besuch von Bundesjugendministerin Lisa Paus (Grüne) bei der damaligen israelischen Bildungsministerin Yifat Shasha-Biton am 11. September 2022 in Jerusalem unterzeichneten die beiden Ministerinnen eine Absichtserklärung. Lisa Paus erklärte damals: „Wir vertiefen den seit langem bestehenden Jugendaustausch und heben unsere Zusammenarbeit auf eine neue Stufe.“ Man wolle dafür eine offizielle Institution begründen: „Mit dem deutsch-israelischen Jugendwerk entsteht ein neues Miteinander unserer jungen Generation.“

Luther, der Judenhasser

Die Etablierung des anvisierten gemeinsamen Jugendwerks sei „auf der Grundlage der bestehenden Koordinierungsbüros für den Jugendaustausch in Deutschland und Israel geplant“, ließ das BMFSFJ damals verlauten. Auf deutscher Seite wird dieses Koordinierungsbüro von der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt getragen und ist seit gut zwanzig Jahren in Wittenberg ansässig. Von daher ist es für manche naheliegend oder zumindest eine Option, auch das zukünftige Jugendwerk dort anzusiedeln.



Wittenberg schmückt sich indes in seinem Stadtnamen mit dem Zusatz „Lutherstadt“, und Luther war bekanntlich ein großer Judenhasser. Nachdem er sich zunächst von den Hasspredigten der mittelalterlichen Kirche gegen die Juden abgesetzt hatte, kehrte er wenig später nur umso eifriger zu den jahrhundertelang überlieferten Hetz-Schablonen zurück. 1543 veröffentlichte er das berüchtigte Buch Von den Juden und ihren Lügen, in dem er sich das ganze Repertoire der antijüdischen Stereotype zu eigen machte, die Juden aufs übelste beschimpfte, ihnen die Schuld für alles nur erdenklich Schlechte zuschrieb und zum großangelegten Pogrom gegen sie aufrief.



Für Reinhard Schramm, den Vorsitzenden der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen, ist Wittenberg, wo Luther allgegenwärtig sei, daher als Sitz des Deutsch-Israelischen Jugendwerks ungeeignet. Schramm plädiert für Weimar und stellt sich damit hinter einen Vorstoß der Thüringer Landesregierung. Ministerpräsident Bodo Ramelow und seine Kulturstaatssekretärin Tina Beer (beide Linke) werben mit einem zusammen mit dem Jugendherbergswerk entwickelten Neubauplan um den Zuschlag für Weimar.



Gegen Wittenberg wird jedoch nicht nur die Person Martin Luthers in Stellung gebracht, sondern auch eine Steinskulptur, die Luther bereits dort vorfand. Als der spätere Reformator 1511 nach Wittenberg kam, befand sich an der dortigen Stadtkirche eine mittelalterliche antijüdische Schmähplastik, die es in verschiedenen Variationen auch an vielen anderen Orten in Deutschland gab und oft noch gibt. Ein Schwein, an dem sich Figuren zu schaffen machen, die durch äußerliche Attribute (zum Beispiel durch ihren Hut) als Juden kenntlich gemacht sind. Im Judentum gilt das Schwein als unreines Tier, im Christentum als Verkörperung des Teufels – ein perfider Affront gegen die jüdische Minderheit.



Erst 2022 hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass die antijüdische Skulptur an der Wittenberger Stadtkirche nicht entfernt werden müsse, was in einem Zivilverfahren verlangt worden war. Die Forderung, die Steinfigur abzunehmen, hat sich auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein zu eigen gemacht. Der MDR zitiert Klein mit den Worten: „Eine Stadt, in der mit der ‚Judensau’ an der Stadtkirche Judenfeindlichkeit so offen ausgestellt wird, kann für jüdische Israelis kein Ort des Willkommens sein.“



Wie man mit solchem, in Stein gemeißeltem Antisemitismus umgeht, damit hat Ludwig Spaenle Erfahrung. Auch am Regensburger Dom gibt es eine „Judensau“, die zwar schon ziemlich verwittert ist, dennoch hatte es jahrelangen Streit um den Umgang mit ihr gegeben. Durch die Vermittlung des Antisemitismusbeauftragten Spaenle, der immerhin den Eigentümer vertrat (der Dom gehört dem Freistaat) einigten sich die Diözese und die Jüdische Gemeinde Regensburg auf eine von der Historikerin Eva Haverkamp-Rott verfasste erklärende Tafel, die im Januar 2023 unter der Schmäh-Plastik angebracht wurde.



Und München? Die Stadt, in der Hitler 1920 die NSDAP gründete? Von der dpa wurde das Münchner Olympia-Attentat von 1972 ins Feld geführt. Der palästinensische Terroranschlag auf die israelischen Sportler am 5. September 1972, bei dem elf Israelis ermordet wurden, spreche womöglich gegen München als Sitz des Deutsch-Israelischen Jugendwerks.

Hitlergruß am Gedenkort

Grundsätzlich ist dieser Einwand wohl haltlos. Wenn man sich allerdings erinnert, dass es gerade mal ein Jahr her ist, dass eine israelische Sportlerdelegation bei den European Championships just in unmittelbarer Nähe des Gedenkorts am Münchner Olympiagelände von einem Security-Mitarbeiter mit dem Hitlergruß „begrüßt“ wurde, sieht die Sache wieder anders aus.



Der Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt führte zur Verteidigung Wittenbergs im MDR an: „Es gibt wohl keine Stadt und keinen Ort in Deutschland, der nicht auf die eine oder andere Weise mit Antisemitismus belastet wäre.“ Wohl wahr. Für München, die „Hauptstadt der Bewegung“, gilt das wie für keine andere deutsche Stadt.



Doch das wäre ja das Ziel des Jugendaustauschs mit Israel: dem ewigen Antisemitismus am Ort des Geschehens endlich den Garaus zu machen. (Florian Sendtner)