Heizungsgesetz: Nicht unbedingt besser

Teiltriumph für Robert Habeck: Der grüne Bundesenergieminister hat sein Gesetz zum Heizungstausch nun in abgeänderter Form doch noch durch den Bundestag bekommen. Die Kritik daran will aber nicht verstummen. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass der Einbau einer Wärmepumpe – selbst mit staatlicher Förderung – für Normalverdienende ziemlich teuer bleibt und dass es an für den Einbau geschulten Handwerkern ebenso fehlt wie an den Geräten selbst. Obendrein ist gegen das Gesetz noch eine Klage beim Bundesverfassungsgericht anhängig.



Die neue Herausforderung sind jetzt die kommunalen Wärmepläne: In Habecks Ministerium mag man die Städte und Gemeinden als homogenen Block sehen. Aber bei Topografie und technischen Möglichkeiten unterscheiden sie sich zum Teil massiv. Speziell im Freistaat mit seinen mehr als 2000 selbstständigen und zum überwiegenden Teil sehr kleinen Kommunen wird das eine Herausforderung – anders etwa als in Nordrhein-Westfalen, wo keine Kommune weniger als 50 000 Einwohner*innen zählt.

Das kostet Zeit und Geld. Beides hat man eigentlich nicht

Der Bayerische Städtetag warnt bereits, dass für die kommunale Wärmeplanung viel Zeit und Geld nötig ist. Was viele Städte nicht haben. Obendrein sind etliche Rathäuser personell unterbesetzt. Auch Planungsbüros sind Mangelware. Dass so bis 2028 für alle Kommunen ein Wärmeplan vorliegt, ist mehr als fraglich.



Ohne diesen aber kann Habeck die Menschen nicht zum Umbau zwingen. Denn woran sollen sie sich orientieren, wenn nötige Infos fehlen? Trotzdem kann man sich nur wünschen, in einer Stadt zu wohnen, die im Ergebnis des Wärmeplans auf Fernwärme für alle setzt. Für die Bevölkerung wird das nämlich die weitaus günstigere Variante als ein Heizungsneubau im jeweiligen Haus.

Eigentlich ist Habeck die Sache völlig falsch angegangen. Warum setzt er nicht marktwirtschaftlich auf Prämien und Anreize – statt auf Druck und Zwang? Den Menschen war rasch klar, dass hier Ideologie im Vordergrund steht und nicht pragmatische Lösungen. Die Verantwortung für eine nicht durchdachte Energiepolitik jetzt teilweise auf die Kommunen abzuwälzen, wird das Ganze nicht besser machen.