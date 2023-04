Heizungstausch: Lauterbachs beschränkte Sicht

Nach den Plänen der Ampel sollen ab 2024 neu eingebaute Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) fordert nun großzügige Ausnahmeregelungen für Krankenhäuser, Pflege- und Reha-Einrichtungen. Grund: Steigende Energie- und Heizkosten sollen Kliniken nicht in ihrer Existenz gefährden.



Und der Rest der Bevölkerung? Der wird in die Verschuldung getrieben angesichts der rund 60 000 Euro, die eine von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) favorisierte Wärmepumpe kostet. Um soziale Härten zu vermeiden, können Betroffene beim Heizungstausch maximal 40 Prozent Förderung ergattern – 30 Prozent Grundförderung plus 10 Prozent aus einem der drei Bausteine der Klima-Bonusförderung. Dann sind aber immer noch rund 36 000 Euro fällig. Wer hat die schon mal eben so in der Tasche angesichts galoppierender Inflation?



Lauterbach hat mit seiner Forderung nach Ausnahmen schon den richtigen Nerv getroffen. Er sieht die finanzielle Überforderung. Diese beschränkt sich aber nicht nur auf den Gesundheitssektor. Klimaschutz und die damit einhergehende Transformation hin zu regenerativen Energieträgern muss bezahlbar sein. Es ist ja nicht nur der Heizungstausch, der enorm ins Geld geht. Auch die Spritpreise werden wegen der CO2-Abgabe, die aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine und der damit verbundenen Explosion der Energiepreise ausgesetzt wurde, weiter steigen. Wie sollen Normalverdienende mit einem monatlichen Netto von rund 2000 Euro das alles noch bezahlen können?



Indem sie möglichst immobil sind, also nicht in den Urlaub fahren oder fliegen, keine Wochenendausflüge mit dem Auto mehr unternehmen und auch kein Fleisch mehr essen? Das alles reduziert den CO2-Ausstoß und spart Geld. Immer mehr Menschen argwöhnen, dass dies die klandestine Agenda der Ampel ist. Das wirkt sich bereits auf das Stimmungsbild in Deutschland aus. Die Grünen sind laut einer aktuellen Umfrage in der Wähler*innengunst bereits zurückgefallen – und liegen nun hinter der AfD.